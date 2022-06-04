في ذكرى ميلاد الساحر..محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لوالده

تحل اليوم السبت 4 يونيو ذكرى الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز, قد حرص ابنه الفنان محمد محمود عبد العزيزعلى إحياء هذه الذكرى, ونشر صورته على حسابه الشخصي بموقع”إنستجرام”, وقال:”عيد ميلاد أبويا 4-6-1964 أحب تاريخ إلى قلبي, تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية, ولكنها الحياة, يوم ميلاد أبويا, الحاج محمود عبد العزيز, قدوتي , وسندي, وضهري, وأماني, كل سنة و حضرتك طيب و بخير و في مكان احسنمن هنا بكتير”.

وأضاف “كنت و مازلت و ستظل أغلى إنسان في حياتي, بحبك أوي, وحشتني أوي, وحاجات كتير أوي, أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا”.

محمد محمود عبد العزيز هو منتج و ممثل شاب مصري, شارك مؤخرا في مسلسل”ملف سري” رمضان 2022,قام بدور ليل المصري و كما قال في تصريحات سابقة أنه عمل مختلف عن كافة الأعمال التي عرضت في رمضان الماضي,و سيكون نقطة محورية جديده في مشوار كافة أبطال العمل.

ملف سري بطولة هاني سلامة, عائشة بن أحمد, إدوارد, مادلين طبر, نضال الشافعي, محمد محمود عبد العزيز, إخراج حسن البلاسي.

كما شارك ايضا محمد محمود عبد العزيز مؤخرا في مسلسل”نقل عام” مع الفنان محمود حميدة, الفنانية سميحة أيوب,سوسن بدر, مريهان حسين, إخراج عادل الديب.