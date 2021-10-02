في ذكرى ميلادها.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة الراحلة مديحة سالم
تحل اليوم الذكرى الـ 77 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة سالم، والتي تصدر اسمها قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محركات البحث الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة مديحة سالم.
- ولدت في 2 أكتوبر 1944 بالقاهرة.
- حصلت على شهادة الثانوية العامة من كلية البنات بالزمالك.
- انقطعت عن الدراسة بسبب وفاة والدها.
- اكتشفها المخرج محمود ذو الفقار وقدمها للسينما.
- بدأت مسيرتها الفنية في أوائل الستينيات، وهي في السابعة عشرة من عمرها.
- اشتهرت بدور الفتاة الجميلة الشقية في السينما المصرية.
- لعبت في بداية مسيرتها الفنية أدوارًا صغيرة إلا أنها استطاعت أن تخطف الأنظار نحوها.
- أبرز أعمالها: أفلام: “بلا دموع، والمراهق الكبير، ومذكرات تلميذة، وآه من حواء، وطريق الشيطان، وأم العروسة، والليلة الأخيرة، والعريس يصل غدًا، والعزاب الثلاثة، وهي والرجال، وفجر يوم جديد، وأغلى من حياتي، والراجل ده حيجنني، ولصوص لكن ظرفاء”، ومسلسلات: “هارب من الأيام، والقط الأسود، ولا تطفئ الشمس، وداليا المصرية، والليلة الموعودة، والرجل والحصان، والقضاء في الإسلام ج8، وج9”.
- اعتزلت في أوائل الثمانينيات للتفرغ لحياتها الأسرية، وقررت ارتداء الحجاب.
- عادت في أواخر التسعينيات بأدوار دينية، حيث شاركت في مسلسل “القضاء في الإسلام” الجزء الثامن وهي بالحجاب.
- آخر ظهور لها على الشاشة كان عام 2000، من خلال الجزء التاسع من مسلسل “القضاء في الإسلام”.
- رحلت عن عالمنا في 19 نوفمبر 2015 بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 سنة.