فيلم ولاد رزق 2 يحقق إيرادات تتخطى 90 مليون جنيه

حقق الفيلم المصري “ولاد رزق” (الجزء الثاني) نجاحًا كبيرًا، حيث حقق إيرادات بلغت 90 مليون جنيه، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وقد حققت الشركة أرباحاً مرتفعة بشكل ملحوظ وسجلت أعلى إيرادات في يوم واحد في تاريخ السينما المصرية.







ولاد رزق الجزء الأول 2014

تم إصدار الجزء الأول في عام 2014 وحقق نجاحًا كبيرًا؛ كانت تدور حول أربعة أشقاء يعيشون حياة إجرامية، ولكل منهم شخصية خاصة، وكان أحمد عز هو العقل المدبر يٌسمى رضا رزق، يليه عمرو يوسف في دور ربيع رزق، ويأتي الفنان أحمد الفيشاوي في دور رجب رزق، والأصغر رمضان رزق، وعاطف الشاب الطيب الذي يجسده النجم أحمد داوود، حيث يشارك في البطولة النجم محمد ممدوح، النجم سيد رجب، ونسرين أمين.







ولاد رزق الجزء الثاني 2019

الجزء الثاني هو فيلم ملتوي للعقل، أكثر من الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تبدأ السلسلة بمشهد حركة قوي، حيث يخطط الأبناء الأربعة (أولاد رزق، أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم) لاشتباكات جديدة عندما يتعرضون للهجوم، ويأتي أبطال الجزء الثاني في المقدمة النجم العبقري خالد الصاوي، الذي يلعب دوراً محورياً في الجزء الثاني، بالإضافة إلى النجم باسم سمره، يحمل الجزء الثاني نوعاً من الأكشن والكوميديا، وكذلك التخطيط والذكاء الذي يبهر المشاهد في نهاية الفيلم.







فيلم ولاد رزق 2 “قصة الفيلم”

صديقهم عاطف، الذي يلعبه أحمد داود، يختطفه كمال ، ويطلق عليه “الخواجة” ، ويقوم بدور خالد الصاوي، وتأخذنا قصة الفلاش باك عبر تطورات الأحداث التي بلغت ذروتها في هذا المشهد الافتتاحي.







في هذا الجزء، يتعاون أبناء رزق مع الضابط الفاسد رؤوف حمزاوي، الذي يلعبه محمد ممدوح، لتنفيذ سلسلة من السرقات، مما يجعلهم في صراع مع الخواجة، وفي نفس الوقت يتم اختطاف زوجة أحمد عز وإبنه من قبل باسم سمره، لأسباب ستتعرف عليها خلال مشاهدتك للفيلم.

ولاد رزق 2 “ضيوف الشرف”

شاركت النجمة الشهيرة أصالة نصري في “ولاد رزق الجزء 2” كضيف شرف في تجربتها التمثيلية الأولى، كما شارك الفنان المتألق دائماً، إياد نصار، وظهور خاص للنجم سيد رجب وآسر يس في نهاية الفيلم.