فيصل الدليمي يوضح مقومات النجاح لشركة Swax

قال فيصل الدليمي أنه سعيد بالنجاح الكبير الذي حققته شركة Swax مؤكدًا أن النجاح لم ياتى وليد الصدفة انما بالجد والمثابرة.

فيصل الدليمي

وأضاف فيصل الدليمي أن الشركة تمتلك مقومات للنجاح عديدة حيث توفر حلول نقل شاملة مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة لكل عميل سواء أكان الأمر يتعلق بالشحن البري أو البحري أو الجوي.

وتابع: تضمن Swax التسليم في الوقت المناسب، مع مراعاة اختيار السعر الأنسب للعميل، مشيرًا بأن الشركة العملاء على تخفيف التهديدات والحفاظ على استمرارية العمليات، مما يضمن راحة البال والمرونة في مواجهة التحديات الأمنية المتطورة.

وأوضح فيصل الدليمي بأن الشركة تساهم فى زيادة الاستثمار بقطاع السياحة وتوفير التوجيه الاستراتيجي لأصحاب المصلحة الذين يسعون للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات السفر والضيافة.

واختتم قائلًا: تعمل Swax على تسهيل المعاملات التجارية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومات والمصنعين والموزعين.