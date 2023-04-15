فيديو ساخر عن مسلسل جعفر العمدة يقترب من 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

قدم الفنان الصاعد أحمد رمزي، فيديو ساخر عن مسلسل جعفر العمدة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حصد أكثر من مليون مشاهدة خلال الساعات الأولى من طرحه، الفيديو لاقى انتشاراً وإعجاباً كبيراً بين متابعي أحمد رمزي الذين شاركوه بكثافة ليقترب من 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من وقت عرضه.

في 7 دقائق ملخص ساخر لمسلسل جعفر العمدة

وعرض الفيديو الذي بلغت مدته 7 دقائق فقط، ملخص ساخر لأحداث مسلسل جعفر العمدة، التي أرتبط بها متابعي المسلسل طوال 23 حلقة منذ بداية عرضه، حيث قدم أحمد رمزي بعض الأحداث التي أثارت تعجب متابعي المسلسل، مثل عدم توقع جعفر العمدة أن سيف هو أبنه بالرغم من تشابه الكثير من قصتهما، بشكل ساخر.

لم يكن فيديو جعفر العمدة، هو الأول الذي يقدمه الفنان الصاعد أحمد رمزي على صفحته التي يتابعها حوالي 2 مليون متابع، حيث قدم رمزي فيديو ساخر للعديد من المسلسلات التي ارتبط بها المشاهدين خلال الموسم الرمضاني، حيث قدم أيضاً فيديو ساخر عن مسلسلي ضرب نار، والمداح.

خفة ظل أحمد رمزي التي ظهرت بقوة خلال الفيديو الساخر، ظهرت أيضاً في تصميمه للبوستر الدعائي له، حيث كتب رمزي أسماء فريق العمل بشكل ساخر مثل، ملابس ولاد عمتي، وفطار أمي، وبكاء مصطفى محمد، وعشان مايزعلش يوسف يحيى، بل أن اسم شركة الإنتاج استبدل رمزي أسم شركة الإنتاج الشهير “Synergy” بـ “Syramzy”

حقق الممثل الصاعد أحمد رمزي والذي لا يزال يدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، نجاحاً كبيراً خلال سنوات قليلة منذ بدايته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاع أن يصنع فيديوهات خفيفة الظل بإمكانيات بسيطة، وبمساعدة من أصدقاءه، ليحقق نجاحاً وضعه ضمن أشهر صانعي المحتوى بالوطن العربي.

جعفر العمدة جعفر العمدة Posted by ‎Ahmed Ramzy – أحمد رمزي‎ on Friday, 14 April 2023

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