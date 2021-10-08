فرصة ذهبية للحصول على جائزة مسابقة الحلم بسحب المليون دولار

بواسطة محمد فوزي

انتهت مسابقة الحلم من توزيع 33 جائزة مختلفة خلال العام الجاري من بين جوائز يتخطى مجموعها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، والتي كان أخرها السحب على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، ليتبقى سحب الحلم الأكبر والأخير خلال العام الجاري على جائزة المليون دولار، والتي أعلنت المسابقة عن تلقي طلبات الاشتراك فيها خلال الأيام الجارية وحتى موعد السحب النهائي عليها، في الوقت الذي سيتم فيه استبعاد جميع أقارب العاملين في المسابقة وفي برنامج صدى الملاعب حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان الشفافية والحيادية في توزيع الجوائز.

فرصة ذهبية للحصول على جائزة مسابقة الحلم بسحب المليون دولار

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الطرق المعروفة، سواء من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك، أو عبر الاتصال على رقم دولتك أيضًا ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، كما يمكنك الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.

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أسماء الفائزين الـ 33 في مسابقة الحلم

يحمل الجدول التالي أسماء الفائزين الـ 33 في مسابقة الحلم 2021، بدءًا من جائزة الـ 125 ألف دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن الإماراتي محمد اللباني، انتهاءً بالفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، وهو المواطن المصري محمد أحمد عيسى:

اســــم الفائز التاريخ الدولة مبلغ الجائزة
محمد اللباني 2021-02-25 الإمارات $125,000
محمد مقبول حسين 2021-03-11 السعودية $5,000
امجد كوجان 2021-03-11 السعودية $10,000
حميد ادهي 2021-03-11 السعودية $15,000
سيد سعد محمد 2021-03-11 مصر $20,000
ابراهيم عبدالغني السيد 2021-03-11 مصر $30,000
محمود محمد العبيد 2021-04-01 الامارات $250,000
محمد طارق عبدالوهاب 2021-05-15 السعودية $500,000
حمزة البشير 2021-05-15 الكويت $30,000
مسعد فهد العنزي 2021-06-10 الكويت $5,000
ابراهيم علي احمد 2021-06-10 السعودية $15,000
حلمي ابراهيم غلاب 2021-06-10 مصر $20,000
محمد مبارك طه 2021-06-10 السعودية $30,000
ربيع التنبوك 2021-06-10 سوريا $10,000
احمد ابراهيم محمد 2021-07-01 الامارات $250,000
عارف احمد الزهراني 2021-07-13 السعودية $5,000
أحمد محمد عيد 2021-07-14 فلسطين $5,000
محمد عبدو الحسبي 2021-07-15 السعودية $5,000
محمد سعد الملكي 2021-07-16 السعودية $5,000
عبدالغفار صالح ناصر الهبيلي 2021-07-17 السعودية $10,000
عبد الفتاح أحمد منظور شحاتة 2021-07-18 السعودية $10,000
عيده عبد المحسن 2021-07-19 الإمارات $20,000
غالية الحسين 2021-08-05 سوريا $100,000
ابراهيم محمد الساعدي 2021-08-05 السعودية $125,000
محمد احمد خليل 2021-09-12 العراق $10,000
بيان حاتم البشر 2021-09-13 السعودية $15,000
علي مصطفى علي 2021-09-14 مصر $15,000
عبدو عوض الديب 2021-09-15 مصر $20,000
خالد غنيم حسن 2021-09-16 الامارات $25,000
شرقي الراهي 2021-09-16 المغرب 100,000 درهم
صلاح نوري 2021-09-16 العراق 15,000,000 دينار
عبداللطيف صالح عبدالقادر 2021-09-17 مصر $10,000
محمد احمد محمد عيسى 2021-09-30 مصر $250,000


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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

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