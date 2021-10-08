فرصة ذهبية للحصول على جائزة مسابقة الحلم بسحب المليون دولار
انتهت مسابقة الحلم من توزيع 33 جائزة مختلفة خلال العام الجاري من بين جوائز يتخطى مجموعها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، والتي كان أخرها السحب على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، ليتبقى سحب الحلم الأكبر والأخير خلال العام الجاري على جائزة المليون دولار، والتي أعلنت المسابقة عن تلقي طلبات الاشتراك فيها خلال الأيام الجارية وحتى موعد السحب النهائي عليها، في الوقت الذي سيتم فيه استبعاد جميع أقارب العاملين في المسابقة وفي برنامج صدى الملاعب حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان الشفافية والحيادية في توزيع الجوائز.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الطرق المعروفة، سواء من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك، أو عبر الاتصال على رقم دولتك أيضًا ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، كما يمكنك الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.
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إجابة سؤال مسابقة الحلم mbc dream 2021.. وأسماء الفائزين
أسماء الفائزين الـ 33 في مسابقة الحلم
يحمل الجدول التالي أسماء الفائزين الـ 33 في مسابقة الحلم 2021، بدءًا من جائزة الـ 125 ألف دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن الإماراتي محمد اللباني، انتهاءً بالفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، وهو المواطن المصري محمد أحمد عيسى:
|اســــم الفائز
|التاريخ
|الدولة
|مبلغ الجائزة
|محمد اللباني
|2021-02-25
|الإمارات
|$125,000
|محمد مقبول حسين
|2021-03-11
|السعودية
|$5,000
|امجد كوجان
|2021-03-11
|السعودية
|$10,000
|حميد ادهي
|2021-03-11
|السعودية
|$15,000
|سيد سعد محمد
|2021-03-11
|مصر
|$20,000
|ابراهيم عبدالغني السيد
|2021-03-11
|مصر
|$30,000
|محمود محمد العبيد
|2021-04-01
|الامارات
|$250,000
|محمد طارق عبدالوهاب
|2021-05-15
|السعودية
|$500,000
|حمزة البشير
|2021-05-15
|الكويت
|$30,000
|مسعد فهد العنزي
|2021-06-10
|الكويت
|$5,000
|ابراهيم علي احمد
|2021-06-10
|السعودية
|$15,000
|حلمي ابراهيم غلاب
|2021-06-10
|مصر
|$20,000
|محمد مبارك طه
|2021-06-10
|السعودية
|$30,000
|ربيع التنبوك
|2021-06-10
|سوريا
|$10,000
|احمد ابراهيم محمد
|2021-07-01
|الامارات
|$250,000
|عارف احمد الزهراني
|2021-07-13
|السعودية
|$5,000
|أحمد محمد عيد
|2021-07-14
|فلسطين
|$5,000
|محمد عبدو الحسبي
|2021-07-15
|السعودية
|$5,000
|محمد سعد الملكي
|2021-07-16
|السعودية
|$5,000
|عبدالغفار صالح ناصر الهبيلي
|2021-07-17
|السعودية
|$10,000
|عبد الفتاح أحمد منظور شحاتة
|2021-07-18
|السعودية
|$10,000
|عيده عبد المحسن
|2021-07-19
|الإمارات
|$20,000
|غالية الحسين
|2021-08-05
|سوريا
|$100,000
|ابراهيم محمد الساعدي
|2021-08-05
|السعودية
|$125,000
|محمد احمد خليل
|2021-09-12
|العراق
|$10,000
|بيان حاتم البشر
|2021-09-13
|السعودية
|$15,000
|علي مصطفى علي
|2021-09-14
|مصر
|$15,000
|عبدو عوض الديب
|2021-09-15
|مصر
|$20,000
|خالد غنيم حسن
|2021-09-16
|الامارات
|$25,000
|شرقي الراهي
|2021-09-16
|المغرب
|100,000 درهم
|صلاح نوري
|2021-09-16
|العراق
|15,000,000 دينار
|عبداللطيف صالح عبدالقادر
|2021-09-17
|مصر
|$10,000
|محمد احمد محمد عيسى
|2021-09-30
|مصر
|$250,000