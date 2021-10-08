فرصة ذهبية للحصول على جائزة مسابقة الحلم بسحب المليون دولار

انتهت مسابقة الحلم من توزيع 33 جائزة مختلفة خلال العام الجاري من بين جوائز يتخطى مجموعها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، والتي كان أخرها السحب على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، ليتبقى سحب الحلم الأكبر والأخير خلال العام الجاري على جائزة المليون دولار، والتي أعلنت المسابقة عن تلقي طلبات الاشتراك فيها خلال الأيام الجارية وحتى موعد السحب النهائي عليها، في الوقت الذي سيتم فيه استبعاد جميع أقارب العاملين في المسابقة وفي برنامج صدى الملاعب حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان الشفافية والحيادية في توزيع الجوائز.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الطرق المعروفة، سواء من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك، أو عبر الاتصال على رقم دولتك أيضًا ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، كما يمكنك الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.

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أسماء الفائزين الـ 33 في مسابقة الحلم

يحمل الجدول التالي أسماء الفائزين الـ 33 في مسابقة الحلم 2021، بدءًا من جائزة الـ 125 ألف دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن الإماراتي محمد اللباني، انتهاءً بالفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، وهو المواطن المصري محمد أحمد عيسى: