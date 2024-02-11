فارس ساوثر يكشف كواليس التعامل مع الزواحف البرية والمفصليات

كشف فارس ساوثر تفاصيل التعامل مع الحيوانات الأليفة والطيور والمفصليات مؤكدًا بأنه يعشق التعامل مع تلك الحيوانات ويقضي معظم وقت فراغه مع هذه الحيوانات بالإضافة إلى أنه متطلع دائمًا للقراءة عن الحيوانات والطيور بكل أشكالها وأنواعها.

وأكد فارس ساوثر صاحب الـ 18 عام بأنه بدأ حياته مع الحيوانات الأليفة منذ أكثر من سيع أعوام وهو يحب عندما كان في الحادية عشر من عمره وهو يحب تربية الحيوانات ودائمًا ما كان يتابع سلوكهم مشيرًا بأن لكل حيوان أليف له سلوك وطباع خاصة فمنهم ما تطغى عليه صفة الغدر ولا يأمن لإنسان إلى بعد تعامل لمدة كبيرة بينهم.

وتحدث فارس ساوثر عن حياته الشخصية قائلًا.. “الموضوع كله كان في البداية وأنا عندي 11 سنة، كنت وقتها معرفش حاجة عن الزواحف، لكن بعد كده عرفت معلومات عن الحيونات البرية اللي وصلني للموضوع ده إني كنت عملت سيرش عن تدريب الحيونات البرية ولاقيت جروب فيه كل مرابين الزواحف في مصر، وفيه ناس كتير كانت بتكتب عن التدريب والأمراض”.