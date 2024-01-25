غدًا… حنان فرحات تُوَقَّع ” خزينة الأسرار” بالقاهرة الدولي للكتاب

طرحت الكاتبة حنان فرحات كتابها ” خزينة الأسرار” بالتعاون مع دار كتابتنا للنشر والتوزيع ومن المقرر أن يقام حفل توقيع الكتاب بجناح دار النشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ومن خلال كتابها ” خزينة الأسرار ” تقدم حنان فرحات دراسة تاريخية لمفهوم أولياء الله وآل البيت وسر تواجد المقامات والأضرحة في مصر.

وسعت الكتابة للوصول للجوانب التاريخية لحياة ” أولياء الله” ومفهوم الكرامات لديهم عبر التطور التاريخي لمدلول الكلمة وسر انجذاب الناس لديهم وهل التعلق بهم جاء في الحقبة المعاصرة لهم أم بعد وفاتهم؛ كما حاولت الكاتبة الوصول لمفهوم الكرامات التي أمتاز بها كل ولي وتوثيقها سواء بالنفي أو الإثبات.

انتقلت الكاتبة بعد ذلك لمرحلة التأثير والتأثر في المجتمع المصري بمفهوم الكرامات لدى ” الأولياء”؛ بجانب التطرق للمفاهيم والمصطلحات في القاموس الشعبي المصري وتحديد المصطلحات على نحو ” الدرويش والمجذوب والطيب والولي والمجنون والعبيط”.

وفي تقسيمها للكاتب اعتمدت على التتابع الزمني وأماكن وجودهم؛ وفي ترجمة كل شخصية وضعت المنظور الشعبي للشخصية ومنظور الشعب للشخصية فالبعض رأى شخصية المجنون “ولي” والبعض رأى العكس وبعض ” الأولياء رأى الناس في صور وهيئات غير صورهم الحقيقة بعضهم رأى شخصيات على صورة حيوانات أو مجسمات.

قدمت حنان فرحات تناول مختلف لمصطلح الأولياء غير المألوفة لدي البعض، إذ كان التناول يتم في إطار السياق الديني دون التطرق للسياق الزمني والحدث التاريخي وهو ما حاولت الكاتبة تقديمه من خلال مؤلفاتها بسبر أغوار التاريخ وتأصيل الحكايات الشعبية والموروثات.

ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 تنافسًا شديدًا بين الكتاب ودور النشر والتوزيع، إذ يعتبر المعرض من أكبر المعارض الثقافية في الشرق الأوسط، وتعود فكرة إنشاء المعرض لعام 1969 عندما طلب ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك من الكاتبة سهير القلماوي لرئاسة أول معرض تقيمه وزارة الثقافة حول الكتاب.