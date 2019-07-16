“عيناك” شعر رومانسي من أجمل ما قيل في جمال عيون المرأة

هناك لغة لا تشبه لغات الكون، لغة ليست فيها حروف و ليست فيها كلمات، لغة صامتة تُنْطٓق مِن غير صوت، لغة يمكن أن يفهمها أي شخص في العالم كيفما كانت لغته، إنها “لغة العيون”، فالعيون يمكنها أن تخبرك عدة أشياء عبر النظرات، يمكنها أن تخبرك إذا ما كانت تحبك أو تكرهك، إذا ما كانت سعيدة أو حزينة، و غيرها من الكلمات التي يمكن أن تقولها عبر النظرات …، إضافة إلى ذلك فالعيون لها ميزة أخرى، و هي أنه هناك عيون جمالها أكبر من المألوف، جمال يسحر العيون التي تنظر إليها من أول نظرة، جمال كُتِبت فيه أجمل قصائد الغزل، و من بينها قصيدة “عيناك”.

“عيناك” قصيدة غزل كتبتها بتاريخ الثلاثاء 9 فبراير 2010، عبارة عن كلام غزل مِن شخص يتغزل في جمال عيون محبوبته، و يعبر عن حبه لها بباقة كلمات في الحب :

عيناك

عيناك مثل القمر

عيناك عسل و سكر

حلاوتهم شهد و أكثر

سبحان من صوّر

عيناك

بحر مليء بالخطر

بحر بلا أعماق

من أول نظره

غرقت بالمرّه

و صرت أكبر العشاق

و صار قلبي الحنون

عاصمة الحب و الأشواق

يا أميرة الجمال

مخطئ كل من قال

أن في الكون قمر واحد

لو رأى تينك العينان

لأدرك أنه نسى اثنان

و أنه على كوكب الأرض

يعيش قمران

هل تعرفين شيئا يا طفلتي الصغيره ؟

مِن أجمل ما أحب في الحياة

أن أتأمل في عينيك

لحظات و لحظات

كم جميل أن أتأمل في عينيك

و كم جميل أن أغرق في بحر عينيك

آه و كم جميل يا عمري

أن أموت في بحر عينيك

بالله عليك قولي

قولي لي

من أين جائتك هذه العيون ؟

جمالها فاق الجمال

و جنوني بها فاق الجنون

عينيك أنت

مِن أجمل ما يكون