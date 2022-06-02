عماد رشاد.. انا مثالي جدا مع الستات و مش بحب كلمة جدو من أحفادي

قال الفنان عماد رشاد ان شكل المرأة ليس أساس في العلاقة الزوجية لأنه بيتغير مع السنين و لا يبقى سوى الروح و التصرفات.

و أضاف رشاد في حواره مع برنامج الستات على قناة النهار, بعد 40 سنة زواج مازلت اتصرف مع زوجتي كأننا في فترة الخطوبة, يعني اشتريلها هدية في كل مناسبة , أجهز لها الأكل اللي بتحبه وقعدة شموع, ولا أنتظر مقابل لأنني مستمتع بكده.

بشكل عام أنا مثالي جدا مع المرأة, بمعني اني أحب أعطيها كل حقوقها في كل الحالات, حتى لو مختلفين, وبالطبع زوجتي لها الأولوية, و لا أحب أن أعارضها, الراجل لما بيكبر بتكون غالية عليه جدا دموع زوجته اللي عاشت معه طول السنين دي.

و عن علاقته بأحفاده يقول رشاد انهم ينادونه “بميدو” , لأنني أستغرب كلمة جدو و مش بحبها.

الفنان المصري عماد رشاد ولد في ديسمبر عام 1951، وتخرج في قسم التمثيل معهد الفنون المسرحية، حصل على أول دور له عندما تقابل مع المخرج محمد فاضل الذي رشحه لدور في سهرة تليفزيونية بعنوان “البيانو”، قدم بعدها الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة، تزوج عماد رشاد من الفنانة المعتزلة راوية صالح ولديهما ابنة واحدة.

أحدث أعمال الفنان عماد رشاد مسلسل أحلام سعيدة رمضان 2022, بطولة يسرا, غادة عادل , مي كساب, شيماء سعيد, إخراج عمرو عرفة , تأليف هالة خليل.