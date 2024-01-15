علي سجاد: سندفع ثمن الأزمات الاقتصادية خلال ثلاث أعوام ماضية في 2024

أكد علي سجاد الخبير الاقتصادي بأن العالم يشهد أزمات أقتصادية كبيرة ومتتالية فخلال الثلاث سنوات الماضية وبالأخص مع بداية عام 2020 وظهور فيرس كورونا الذي تسبب في أزمات اقتصادية كبيرة جدًا مرورًا بالزلازل والفيضانات والزلازل وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الإبادة في غزة.

علي سجاد الخبير الاقتصادي

توقف عجلة الإنتاج بشكل كامل

وأشار علي سجاد بأن عجلة الإنتاج توقفت بشكل كامل والتي تسببت في أزمة غذاء، وبعد ذلك أزمة وقود جراء الحرب الروسية الأوكرانية، كما شهد توريد الإنتاج والوقود اضرابات كبيرة بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وتزداد التحديات الاقتصادية يومًا تلو الآخر.

علي سجاد: 2024 سيكون عام التحدي لكل الأزمات

وأوضح الخبير الاقتصادي بأن 2024 سيكون عام التحدي لكل هذه الأزمات التي سيدفع ثمنها كما سيظهر مدى استجابة العالم إيجابيًا لتخطي هذه الأزمات المتواترة،على الدول الكبرى والنامية، وعلى رأس هذه الأزمات أزمة النقد الأجنبي كونها أزمة تتعمق بشكل أكبر، وتؤدي لمزيد من الأعباء على كافة الاقتصاد بأكمله.