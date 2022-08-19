علي الحجار على عرش الترند في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

استحق الفنان علي الحجار أن يعتلي عرش الترند من خلال حفلته الرائعة التي أحياها أمسِ في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، ما يثبت أن الجمهور المصري والعربي بخير، وأن الفن الراقي الأصيل ما زال يعيش في وجدان الشعوب.

وتأتي تلك النوعية من الفاعليات الفنية والموسيقية التي ترعاها وزارة الثقافة هي المتنفس الحقيقي للشعب للنهل من كنوز الفن الحقيقي والصادق، في مقابل ما تعج به الساحة من ضحالة وإسفاف من بعض الفئات الطفيلية على الفن، والتي تجتذب طبقات بعينها تدفع لها الملايين.

سعر حفلة علي الحجار في مهرجان القلعة 20 جنيه فقط

ما أروع أت تتاح تلك الفنون الأصيلة والرائعة أمام جموع الشعب المتعطش للفنون الحقيقية بتلك الأسعار الرمزية، في مقابل آلاف الجنيهات التي تبذل من أجل فنانون مدعون لا يملكون الموهبة أو الفن، ولكن لهم أساليبهم لجذب جمهور يشاركهم الضحالة والسطحية والهشاشة.

علي الحجار في ثاني ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

أمتع الحجار جمهوره العريض بمجموعة من أشعر أغانيه التي تنوعت بين الجديد والقديم، وقدم أيضا مجموعة من أغاني تترات المسلسلات التي اشتهر بها، وحققت نجاحا مستمرا واضعا بصمته الفنية عليها لتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.

أغاني علي الحجار في سهرة القلعة

افتتح علي الحجار وصلته الغنائية المقامة على مسرح “محكى القلعة في دورته الثلاثين بأغنية “متمنعوش الصادقين” وهي تتر مسلسل “أبو العلا البشري”، كما قدم أغنية “الزين والزينة” وعدد آخر من أشهر أغانيه حيث تجاوب معه الجمهور وشاركه الغناء والتصفيق مع إيقاعات الأغاني، وحرص علي الحجار على تحية الجمهور وقال”: أنا سعيد لوجودي بينكم، والجو اليوم رائع”.

تترات المسلسلات التي اشتهر بها علي الحجار

وقد أسعد على الحجار جمهوره عبر رحلته الفنية بغناء العديد من تترات المسلسلات، مثل “المال والبنون”، اللقاء الثاني”، ذئاب الجبل”، غوايش”، مسألة مبدأ”، “الأيام”، راجع لك يا اسكندرية”، “الليل وآخره”. وآخر ما قدم على الحجار كان تتر مسلسل “جزيرة غمام” في شهر رمضان الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا.

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