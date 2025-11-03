على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير: مومياء مصرية تكشف عن أقدم عملية جراحية في التاريخ

في عام 2015، وخلال فحص روتيني لإحدى المومياوات المصرية المحفوظة في أحد المتاحف الأوروبية، فوجئ فريق من الباحثين بوجود تركيب معدني غير مألوف داخل الركبة اليمنى لمومياء تعود لامرأة في الخمسينيات من عمرها، من عصر الدولة الحديثة، أي قبل نحو 3500 عام.

وبعد إخضاع المومياء لتصوير متطور بالأشعة المقطعية، تبيّن وجود مسمار معدني بطول يقارب 23 سنتيمترا، مزروع بإتقان داخل مفصل الركبة، ومثبت بمادة عضوية لاصقة تشبه الصمغ، متغلغلة في العظام والأنسجة المحيطة. وأكدت النتائج أن العملية لم تكن إصلاحا عشوائيا، بل عملا جراحيا مقصودا نفّذه المصريون القدماء بدقة عالية.

تفاصيل التقنية المكتشفة

أظهرت التحاليل أن المسمار صُمم بطريقة تسمح بتثبيت العظام المكسورة وتوزيع وزن الجسم على المفصل بشكل متوازن، وهي فكرة مطابقة تقريباً لتقنية التثبيت الداخلي المعروفة في الطب الحديث. كما لوحظ وجود تجاويف دقيقة في المسمار تسمح بتثبيت الأنسجة العظمية حوله، الأمر الذي يدل على فهم هندسي وتشريحي متقدم.

استخدم المصريون مادة عضوية لاصقة تشبه الراتنج أو الصمغ الطبيعي، ربما كانت مزيجاً من صمغ نباتي ومكونات حيوانية، لتثبيت المسمار ومنع الاحتكاك داخل المفصل. التحليل الكيميائي لتلك المادة أظهر احتواءها على مركبات مرنة مقاومة للتآكل، مما يشير إلى معرفة دقيقة بخصائص المواد واستخدامها في المجال الطبي.

تقييم الخبراء لهذا العمل الطبي الدقيق

استدعي الدكتور ريتشارد جاكسون، رئيس قسم جراحة العظام في جامعة بريغهام يونغ بالولايات المتحدة، لمراجعة الاكتشاف. وبعد فحص دقيق، عبّر عن دهشته قائلا:

“إن دقة تثبيت المسمار توازي ما يُستخدم اليوم في العمليات الجراحية الحديثة”

مشيراً إلى أن التصميم يعكس فهماً متقدماً لقوى الضغط والحركة داخل المفصل.

وأوضح جاكسون أن المواد العضوية المستخدمة لتثبيت المسمار تشبه إلى حد كبير المواد اللاصقة الحيوية التي تُستخدم حالياً في الجراحات الدقيقة، وأضاف أن هذا المستوى من الدقة يتطلب معرفة تشريحية متقدمة وأدوات جراحية دقيقة.

وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن النتائج، صرّح الدكتور جاكسون قائلاً:

“يبدو أن علم المصريات لا يزال يخفي الكثير من الأسرار. لو اكتشفنا هذا المسمار قبل قرن من الزمان، لربما اختصرنا قروناً من التطور في جراحة العظام الحديثة”.

سبق علمي يفوق التوقعات

تُعتبر تقنية التثبيت الداخلي بالمسامير المعدنية من أهم التطورات في جراحة العظام الحديثة، ولم تظهر في أوروبا إلا في القرن الثامن عشر على يد الطبيب الفرنسي نيكولا أندري عام 1741، أي بعد نحو ثلاثة آلاف عام من تنفيذها في مصر القديمة.

ورغم استمرار الجدل العلمي حول التوقيت الدقيق للعملية، إلا أن جميع الأدلة تشير إلى مستوى عالٍ من الفهم التشريحي والمهارة الفنية لدى الأطباء المصريين القدماء.

الطب في مصر القديمة

عرف المصريون القدماء ممارسات طبية متقدمة شملت الجراحة والتجبير واستخدام العقاقير الطبيعية. وقد وُثّقت هذه المعارف في برديات شهيرة مثل بردية إدوين سميث التي تناولت إصابات العظام والجمجمة، وبردية إيبرس التي تضمنت مئات الوصفات الطبية.

ويؤكد علماء المصريات أن هذا الاكتشاف الجديد يضيف دليلاً عملياً ملموساً على تطبيق تلك المعارف على أرض الواقع، وليس مجرد نظريات مكتوبة على ورق البردي.

ويُتوقع أن يُعاد فحص مومياوات أخرى باستخدام تقنيات تصوير أكثر دقة بحثاً عن دلائل مشابهة، في خطوة قد تعيد كتابة تاريخ الطب في الحضارة المصرية القديمة، وتثبت أن الفراعنة لم يكونوا فقط بناة الأهرامات، بل رواد الطب والجراحة أيضاً.

