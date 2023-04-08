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علا غانم: استمريت مع طليقي 17 سنة لأنه كان بيصعب عليا وكنت أعطيه راتب شهري

محمود الشريف

حلت الممثلة علا غانم ضيفة في حلقة اليوم من برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشتي قناة المحور والنهار خلال شهر رمضان، وخلال اللقاء كشفت علاء غانم عن تفاصيل تحكيها لأول مرة عن أزمة طلاقها من رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، بعد تعرضها للاعتداء ودخول المستشفى وخروجها مع الإعلامي عمرو أديب وطلب استغاثة من بطشه بعد طلب الطلاق منه ورفع قضية خلع.

علا غانم: استمريت مع طليقي 17 سنة لأنه كان بيصعب عليا وكنت أعطيه راتب شهري

تصريحات علا غانم في العرافة

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وخلال اللقاء أوضحت الممثلة علا غانم أنها استمرت في زواجها من عبدالعزيز لبيب لأنه كان بيصعب عليها لأنه لم يكن يعمل وكان يعمل لديها في الشركة التي تملكها وكانت تعطيه راتب شهري، وخلال الست سنوات السابقة أوضحت أنها طلبت منه الخلع أكثر من مرة، ولكن كان دائما يقول لها هروح فين وهمل إيه ولما رفعت عليه قضية خلع قال لها هشهر بيكي، وكان يهددها وقالت أنه صورني في غرفة نومي وكان يبتزني.

وكشفت علا غانم عن حقيقة ثروته والشبكة التي قدمها لها وقالت أنه لم يكن لديه سوى أحد المطاعم في أمريكا وباعه، وفي مصر قام بتأجير أحد محطات الوقود ويقوم بإدارتها، وكان شريكي في الشركة بنسبة 16 في المئة فقط، قبل أن يقوم باختلاس مبلغ 450 ألف دولار منها في أكتوبر الماضي بعد رجوعي إلى مصر، ولكن المحامي وقتها أخبرني أنني لا أستطيع مغادرة القاهرة لأجل حضور جلسة القضية في موعدها.

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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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