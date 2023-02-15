عزة بهاء: عرفت ان زوجي متجوز عليا في جنازته

أكدت الفنانة المصرية عزة بهاء أنها تحب تقديم أعمال فنية و أدوار جيدة تسعد الناس وتسعدها هي شخصيا, وأشارت بهاء في حوارها مع برنامج الستات على قناة النهار أنها لا تسع للحصول على أدوار فنية ولا تعرف لمن تتجه لكي تحصل على عمل, ولكنها تنتظر تلقيها عروض لتشارك في عمل جيد.

و عن حياتها العائلية و الزواج تقول لقد تزوجت ثلاث مرات و حرمت أتجوز تاني لأنني تعرضت في زيجاتي للكثير من الكذب و الخيانة, فقد اكتشفت أن زوجي متزوج بأخرى في يوم جنازته وكانت صدمة كبيرة لي.

و تعترف بهاء بخطأها لأنها كانت معطاءة أكثر من اللازم في حياتها و تنصح أي فتاة أن تعطي بحدود ولا تقوم بالعطاء المطلق, لأن بعض الرجال ينظرون لهذا العطاء على انه حق مكتسب, مضيفة “لو كان لي ابنه لنصحتها هذه النصيحة”.

وأشارت بهاء أنها أيضا تنازلت عن الكثير من حقوقها من أجل الشعور بالأمن و الاستقرار ولكنها لم تجدهما.

و تقول بهاء لقد قصرت كثيرا في شغلي من أجل رعاية والدي المريض و شقيقي الصغير الذي أعتبره ابني بعد وفاة والدتي في سن صغير, فقد عوضني كثيرا عن إحساس الأمومة لأنني لم أنجب.

تقول بهاء أنا برج القوس مودية جدا و أحب الطبخ وإعداد الطعام بنفسي مثل المحشي و المكرونات والكشري و أحب أأكل اللي بحبهم من ايدي.

عزة بهاء ممثلة مصرية, ابنة الممثلة رجاء سراج, خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية, بدأت حياتها الفنية نهاية ثمانينيات القرن الماضي بأدوار صغيرة, من أشهر أدوارها, دورها في مسرحية “الواد سيد الشغال” مع عادل إمام, ومن الأفلام “قليل من الحب كثير من العنف”,”يوم حار جدا”, انتقام امرأة”و من المسلسلات أدوارها في مسلسل”الآنسة كاف”ومسلسل “مذكرات زوج”و مسلسل “في بيتنا رجل”.