عرض هرفي اليوم الوطني 89 والرقم الموحد في السعودية

مع اقتراب بداية إجازة اليوم الوطني 89، تبدأ الكثير من المطاعم، والمحلات السعودية في تقديم عروض للمواطنين بهدف جذبهم للشراء منهم بشكل أكثر، وقد أعلن مطعم هرفي السعودية عن عرض اليوم الوطني 89، وهو عبارة عن مسابقة تقدم فيها جائزة جهاز أيفون 11 برو للرابحين فيها، وقد كشفت إدارة مطعم هرفي السعودية عن كل تفاصيل الاشتراك في هذه المسابقة من خلال تغريدة في موقع تويتر.







عرض اليوم الوطني 89 من هرفي للفوز بجهاز أيفون 11 برو

كشفت إدارة هرفي السعودية عن أن الراغبين بالفوز في مسابقة هرفي في اليوم الوطني السعودي يجب عليهم الإجابة على السؤال التالي :







كم عدد أيام عرض هرفي اليوم الوطني 89 ؟ يختار المشترك بين ثلاثة إجابات يوم، يومان، ثلاثة أيام.

الإجابة الصحيحة هي ثلاثة أيام.

الاشتراك في عرض هرفي اليوم الوطني 89

حدد مطعم هرفي شروط الاشتراك في المسابقة هي متابعة الحساب الرسمي لمطعم هرفي السعودية، وإعادة التغريدة التي تعلن فيها هرفي عن عرض اليوم الوطني 89، وأخيرا كتابة الإجابة الصحيحة رد في تغريدة مطعم هرفي في السعودية.

رقم هرفي الموحد في السعودية







مطعم هرفي من المطاعم الرائعة في المملكة، وقد اكتسبت شعبية كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، ولذلك خصص المطعم رقم موحد للتواصل مع جميع مطاعم هرفي في كل أنحاء المملكة، وهذا الرقم هو ٩٢٠٠٠١١١١.

موعد بداية إجازة اليوم الوطني 89 في السعودية

قريبا تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي 89، تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر، وتنتهى يوم 23 سبتمبر 2019، وهو يوم الاحتفال باليوم الوطني 89 في كل أنحاء المملكة.