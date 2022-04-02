عدد ونوعية أسئلة مسابقة الحلم لدخول سحب رمضان جائزة 500 ألف دولار

أيام قليلة تفصلنا عن سحبين كبيرين من جوائز مسابقة الحلم 2022 خلال شهر رمضان المبارك، الجائزة الأولى لحلم الأسرة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، أما الجائزة الثانية فهي المتعلقة ببناء منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، إلا أنه يُشترط لدخول السحب من المشاركين، تفعيل اشتراكهم عبر إحدى الطرق المعروفة، فضلاً عن الإجابة بشكل صحيح على أسئلة المسابقة الواردة عبر رَقْم هاتفه، في الوقت الذي يتساءل فيه المشتركين عن عدد ونوعية أسئلة مسابقة الحلم.

أسئلة مسابقة الحلم

بالنسبة لأسئلة مسابقة الحلم فهي أمر ضروري من أجل تفعيل مشاركتك ودخول السحب الجديد، ولا يوجد عدد معين للأسئلة، فقد يكون سؤال واحد أو اثنين أو 3 أو 4 أسئلة، إلا أنه يتطلب الإجابة على ما يصلك من أسئلة بشكل صحيح، وغالبًا ما تكون نوعة الأسئلة في المتناول ومتعلقة بأسماء مسلسلات أو غيرها، وبعد الإجابة الصحيحة تصلك رسالة تؤكد دخول اسمك للسحب، ويتطلب من كتابة اسمك وحلمك الذي تحلم تحقيقه.

كيف أعرف عدد النِّقَاط في مسابقة الحلم؟

وبالنسبة لكيفية معرفة عدد النِّقَاط في المسابقة، يجب عليك إرسال كلمة score في رسالة نصية للرقم المخصص لبلدك، وسيتم على الفور خصم قيمة الرسالة بنفس سعر رسالة الاشتراك في المسابقة، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يتم ترقية المشتركين في مسابقة الحلم بين المستويات (البرونزي-الفضي-الذهبي-الماسي-البلاتيني)، ويتم تحديد المستوى بناءً على مقياس وعدد الإجابات الصحيحة.

ومن أسهل طرق الاشتراك المنتشرة بكثرة خلال الفترة الأخيرة، هو الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على جوالك، ثم البَدْء في تسجيل طلب الاشتراك وإرسال التأكيد برسالة عبر التطبيق.