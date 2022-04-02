عدد ونوعية أسئلة مسابقة الحلم لدخول سحب رمضان جائزة 500 ألف دولار

محمد فوزي

أيام قليلة تفصلنا عن سحبين كبيرين من جوائز مسابقة الحلم 2022 خلال شهر رمضان المبارك، الجائزة الأولى لحلم الأسرة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، أما الجائزة الثانية فهي المتعلقة ببناء منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، إلا أنه يُشترط لدخول السحب من المشاركين، تفعيل اشتراكهم عبر إحدى الطرق المعروفة، فضلاً عن الإجابة بشكل صحيح على أسئلة المسابقة الواردة عبر رَقْم هاتفه، في الوقت الذي يتساءل فيه المشتركين عن عدد ونوعية أسئلة مسابقة الحلم.

عدد ونوعية أسئلة مسابقة الحلم لدخول رمضان على جائزة 500 ألف دولار

أسئلة مسابقة الحلم

بالنسبة لأسئلة مسابقة الحلم فهي أمر ضروري من أجل تفعيل مشاركتك ودخول السحب الجديد، ولا يوجد عدد معين للأسئلة، فقد يكون سؤال واحد أو اثنين أو 3 أو 4 أسئلة، إلا أنه يتطلب الإجابة على ما يصلك من أسئلة بشكل صحيح، وغالبًا ما تكون نوعة الأسئلة في المتناول ومتعلقة بأسماء مسلسلات أو غيرها، وبعد الإجابة الصحيحة تصلك رسالة تؤكد دخول اسمك للسحب، ويتطلب من كتابة اسمك وحلمك الذي تحلم تحقيقه.

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عدد ونوعية أسئلة مسابقة الحلم لدخول رمضان على جائزة 500 ألف دولار
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وبالنسبة لكيفية معرفة عدد النِّقَاط في المسابقة، يجب عليك إرسال كلمة score في رسالة نصية للرقم المخصص لبلدك، وسيتم على الفور خصم قيمة الرسالة بنفس سعر رسالة الاشتراك في المسابقة، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يتم ترقية المشتركين في مسابقة الحلم بين المستويات (البرونزي-الفضي-الذهبي-الماسي-البلاتيني)، ويتم تحديد المستوى بناءً على مقياس وعدد الإجابات الصحيحة.

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ومن أسهل طرق الاشتراك المنتشرة بكثرة خلال الفترة الأخيرة، هو الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على جوالك، ثم البَدْء في تسجيل طلب الاشتراك وإرسال التأكيد برسالة عبر التطبيق.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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18 تعليقات
  1. مديحه محمد داؤد يقول

    اللهم ارزقني رزقا طيبه

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    1. محمد فوزي يقول

      آمين

  2. غير معروف يقول

    اللهم ارزقني رزقا طيبا

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  3. ناديا عبدالرحمن بوعباس يقول

    اريد الربح والمساعدة المالية لإكمال تعليم إبني

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  4. محمد غسان علي يقول

    الحلم

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  5. صابر محمد عبد الله الفقهاء سكان مخيم البقعه من صل فلسطيني في الاردن0782552409 يقول

    انا شبكت مسابقه الاميره سحاب معك يا مصطفى والزلزال انا صاحب الصوره صابر محمد عبد الله الفقهاء سكان مخيم البقعه من اصل فلسطيني لما كان مباشر على الفيس صورتك وهي على الحائط انا صاحب الصوره مصطفى الاغا0782552409

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  6. صابر محمد عبد الله الفقهاء سكان مخيم البقعه من صل فلسطيني في الاردن0782552409 يقول

    انا شبكت مسابقه الاميره سحاب معك يا مصطفى والزلزال انا صاحب الصوره صابر محمد عبد الله الفقهاء سكان مخيم البقعه من اصل فلسطيني لما كان مباشر على الفيس صورتك وهي على الحائط انا صاحب الصوره مصطفى الاغا

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  7. مصطفى علي عبد الوهاب يقول

    الحلم.
    الفلوس.

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  8. احمدعبدالله احمدالضبياني يقول

    نرجوالمساعده منكم

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  9. bader outouchane يقول

    تم

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  10. غير معروف يقول

    اشرف مجمد يارب حلم

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  11. غير معروف يقول

    اختبار رائع جدآ
    اتمنا لكم التوفيق والنجاح

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  12. خديجه احمدسعيدمبارك يقول

    ياريت أنجح في الحلم اني من اليمن

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  13. غير معروف يقول

    اشرف محمد يارب حلم

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  14. احمد ناظم غفوري الشبلاوي يقول

    لو سمحتم ادخلوا اليمن في مسابقة الحلم انا مشترك من١٥ سنة من شبكة سبأ فون انتم تحرموني من المشاركة كمشارك سابق احمد ناظم غفوري ٧١١١٢٩٤٠٢ عراقي مقيم في صنعاء من٢٧ سنة

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  15. احمد المحمد أبو ابراهيم يقول

    رمضان كريم

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  16. صياح امين يقول

    حلم جميل

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  17. غير معروف يقول

    رشيدمحمدعلي.البحري.ارجو.منكم.امسعد.عل.جيزتي.شكرن.لكم

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