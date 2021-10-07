عثمان يجمع القبائل ويهاجم غريغيور بالحلقة 66 الجزء الثالث مسلسل قيامة osman

بعد طول انتظار وترقب، بدأت سريعًا أحداث الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان، حيث نقلت قناة atv التركية الناقل الحصري لها، أحداث الحلقة 65 مساء الأربعاء، والتي سيتم إذاعتها مساء اليوم الخميس مترجمة للغة العربية على عدد قنوات اليرموك الفجر الجزائرية ودعوة على القمر الصناعي النايل سات، على أن تتم إعادة حلقة كل أسبوع في الواحدة ظهرًا يوم الجمعة، كما تنقلها عدد من المنصات الإلكترونية بشكل مباشرة ومترجمة مثل منصة نور بلاي وقصة عشق وغيرها.

الحلقة 65 قيامة عثمان

ويظهر في تلك الحلقة مواجهة قوية بين عثمان والصليبيين، كاد أن يفقد في حياته بعد تعرضه للخنق من قبل أحد الجنود الأقوياء، وبالفعل تمكن من البطل وطرحه أرضًا وظل يخنق في رقبته، إلا أن عثمان وفي اللحظات الأخيرة، تمكن من نزاع خنجره من جرابه، وسدد له أكثر من ضربة متتالية في جانبه، وبالرغم من صمود عدوه، إلا أنه لم يصمد أم ضربة مباشرة في رقبته، ثم طرحه أرضًا ليسقط بالنهر قتيلاً، ويتنفس البطل الصعداء، ثم يبدأ في الوقوف مجددًا ومواصلة مطاردة فلول الأعداء.

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إعلان الحلقة 66

وفور الانتهاء من بث أحداث الحلقة 65 من مسلسل قيامة عثمان على القناة التركية، تم نشر الإعلان التشويقي للحلقة التالية رقم 66، ويبدو أن أجواء الإثارة والتشويق بدأت مبكرًا، حيث يبدأ الغازي عثمان في شن هجومًا ضاريًا على غريغيور، بعدما استطاع من تجميع القبائل خلفه وتكوين جيش قوي يخوض به المعارك مع الصليبيين والمغول، ويقسم بالله أنه لن يتوانى عن قتال أعدائه بكل قوة، ويبدأ بالفعل في تجهيز الخيول للهجوم.