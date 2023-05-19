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عبد الرحمن حمادة يكشف لنجوم مصرية عن روايته الجديدة بعد مشاركته بمعرض الكتاب

صلاح عريان

أوضح الكاتب عبد الرحمن حمادة في حوار خاص مع نجوم مصرية عن كتابته للرواية جديدة بعدما استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في روايتيه الأخيرتين وشارك بهما في معرض القاهرة الدولي للكتاب وحملت روايتيه عنوان “حنة” والآخرى حملت عنوان “ارحم مشاعري” الأمر الذي أمده بالطاقة والدعم بسبب نجاحه فجعله يتجه لكتابة رواية جديدة.

عبدالرحمن حمادة: أنا على وشك الإنتهاء من روايتي الجديدة 

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وأكد الكاتب عبدالرحمن حمادة بأنه على وشك الإنتهاء من كتابة روايته الجديدة ولكنه إلى الآن لم يستقر على أسم للرواية مشيرًا بأنه فور الإنتهاء من كتابتها سيتعاقد مع احد دور النشر لطبع روايته تمهيدًا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب متمنيًا أن تنال روايته الجديد إعجاب القراء وأن تحقق نجاحًا مثل آخر روايتين له.

حكاية روايتي “حنة” و”ارحم مشاعري”

وأوضح عبدالرحمن حمادة بأن روايته الأولى التي كانت بعنوان.. “ارحم مشاعري” كانت تتحدث عن فتاة تدعى ليلى وكانت منذ طفولتها وهي تتعرض من قبل والدها إلى معاملة سيئة حتى تقع أسيرة في قصة حب مع أحد الشباب وبعد ذلك تتعرض لصدمة كبيرة، أما الرواية الثانية التي كانت تحمل اسم “حنة” فكانت بطلتها فتاة ريفية وكانت لديها طموح كبيرة ولكن عادات وتقاليد عائلتها كانت أكبر من هذه الطمح وكانت تسعى لتصليح هذه العادات والتقاليد.

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صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

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