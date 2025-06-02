عبدالوهاب أبو سعد يروي تجربته العائلية في تايلاند: “وجهة مثالية للاسترخاء والمغامرة”

شارك عبدالوهاب أبو سعد، أحد الشخصيات المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل رحلته العائلية الأخيرة إلى تايلاند، في تجربة سفر حافلة بالمغامرة والاسترخاء، مؤكدًا أن البلاد تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة.

وقال أبو سعد إن فكرة السفر إلى تايلاند بدأت بعد متابعة مستمرة من زوجته لمواقع التواصل التي كانت تزخر بالصور الخلابة للمعابد والشواطئ والطبيعة الخضراء، مما حفّزه على خوض تجربة جديدة تختلف عن الوجهات التقليدية التي اعتاد عليها.

وأوضح أن الرحلة انطلقت من العاصمة بانكوك، حيث زار مع عائلته القصر الكبير وعددًا من المعابد الشهيرة، مشيدًا بالتنظيم، ونظافة الأماكن السياحية، وود السكان المحليين.

وأضاف: “أكثر ما شدني هو البساطة في التعامل وابتسامة الناس، حتى مع اختلاف اللغة، كان التواصل سلسًا ومريحًا”.

وانتقل عبدالوهاب بعدها إلى جزيرة بوكيت، والتي وصفها بـ”ملاذ الهدوء”، حيث استمتع مع عائلته بالشواطئ النظيفة، والأنشطة البحرية مثل الغطس وركوب القوارب، بالإضافة إلى زيارة مراكز مهتمة برعاية الحيوانات مثل الفيلة، والتي اختار منها ما يراعي الجانب الأخلاقي والبيئي.

كما أشار إلى أن الأسواق الشعبية في تايلاند كانت من أبرز محطات الرحلة، لما تحويه من أطعمة لذيذة مثل المانجو مع الأرز، وهدايا وتذكارات بأسعار معقولة.

وفي ختام حديثه، قدّم عبدالوهاب أبو سعد ثلاث نصائح أساسية للراغبين في زيارة تايلاند:

1. الحجز المبكر خاصة خلال مواسم الإجازات.

2. احترام الثقافة المحلية، لاسيما في الأماكن الدينية.

3. أهمية وجود تأمين سفر، خاصة عند السفر مع الأطفال.

واختتم حديثه قائلاً: “تايلاند من الدول القليلة اللي قدرت تجمع لنا كل شيء: مغامرة، استرخاء، وثقافة.. تجربة ما راح أنساها أبدًا”.