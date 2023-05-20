عبدالله منصور المصور الأقصري الذي سحر قلوب الكثير بالجمال الفرعوني.. يتحدث عن حياته

تحدث المصور عبد الله منصور الشاب الأقصري الذي لم يتعدى عمره 25 عامًا ولكنه استطاع أن يسطر لنفسه قصة نجاح أعجب بها الكثير من المصريين فلم يكن كأي مصور ولكنه تميز بطابع خاص فكل صوره مميزه عن غيرها واستطاع أن يتخذ من زوايا التصوير طريقًا للكشف عن جمال وروعة الآثار الفرعونية في بلدته التي تحتوى على ثلث آثار العالم إنها الأقصر.

عبدالله منصور وحكايته مع الأجانب والفنانين

استطاع عبدالله منصور بأن يميز نفسه من بين مئات المصورين حتى أصبح علامة بارزة في الأقصر فعندما يذهب الكثير من الفنانين أو الأجانب إلى الأقصر يبحثون عن هذا الشاب لكي يلتقط لهم الصور المميزة بجوار الآثار الفرعونية خاصة بأنه متواجد شبه دائم في الأقصر وكان من بين الفنانيين النجم المصري محمد رمضان الذي التقط معه الصور التذكارية.

نشأة عبد الله منصور مع الآثار الفرعونية

وقال عبد الله منصور في حواره الخاص مع نجوم مصرية بأنه نشأ في قرية العشى شمال محافظة الأقصر وكان دائما ما يقضي معظم أوقاته بين الآثار الفرعونية الأمر الذي جعله ينظر إلى هذه الآثار من زاوية آخرى وكأنه يتكلم مع هذه الآثار الفرعونية بلغة خاصة.