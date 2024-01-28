عبدالله مراد يكشف عن مشاركته في فيلم “راس براس”

يشارك الفنان عبدالله مراد علي، في الفيلم الكوميدي السعودي “راس براس”، من تأليف عبد العزيز المزيني، وبطولة عبد العزيز الشهري وإخراج مالك نجر.

الفنان عبدالله مراد علي

تفاصيل العمل السينمائي

وأعرب عبدالله مراد عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يجمع بين الكوميديا والتشويق، حيث يتورط السائق درويش عن طريق الخطأ مع عصابة مجرمين، وينقل السائق درويش عن طريق الخطأ أكبر مجرم متقاعد من المطار ويتم مطاردته من قبل عصابة المجرم، ويبدأ بعدها كل من درويش، وفياض الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التاكسي في مهمة تضليل العصابة وإيهامها بأن الرجل العجوز لا يزال على قيد الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة مغامرات غير متوقعة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من عبدالعزيز الشهري، محمد القس، عادل رضوان، زياد العمري، آيدا القصي، هاشم هوساوي، أحمد محمد عبدالرحمن، عبدالله مراد علي المازم، ومحمد ممدوح وغيرهم من نجوم الفن، وأكد مراد أنه أنهى تصوير مشاهده في الفيلم مؤخرا، ويترقب بفارغ الصبر عرضه على شاشات السينما.

مهرجان الجامعة الأمريكية

كما أوضح الفنان عبدالله مراد علي المازم، أنه انتهى مؤخرا من تصوير دوره في الفيلم القصير “سبع لفات”، الذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية وحقق نجاحا كبيرا، وقد تم عرض الفيلم ضمن الأفلام الفائزة في مهرجان الجامعة الأمريكية، الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر بالجامعة، ونافس فيه 10 أفلام من بين أكثر من 60 فيلما تم ترشيحها، ويعتبر هذا المهرجان مناسبة مميزة لعرض الأعمال السينمائية الشابة وتشجيع المواهب الجديدة في مجال السينما.