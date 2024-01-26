عباس الشيباني يكشف عن النجاح الفني في تعدد المواهب لدى الشباب

أكد الفنان العراقي عباس الشيباني على أن النجاح في تعدد المواهب لدى الفنانين الشباب ليس بالأمر السهل خاصة بأنه بذل الكثير من الجهد لكي يكتسب هذه المواهب والتي بدأ ينقلها لمتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفنان عباس الشيباني

اكتساب جماهير على السوشيال ميديا

اشتهر عباس الشيباني بشخصيته الكوميدية والحيوية حتى استطاع أن يكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة وأصبح أسمه مألوفًا في العالم العربي كممثل وكوميدي و YouTuber ، استحوذ على قلوب الكثيرين من خلال أسلوبه الفريد في إنشاء المحتوى.

كما نجح الفنان العراقي عباس الشيباني في أن يجعل من قناته على اليوتيوب مظلة لمقاطع الفيديو المختلفة بمحتوى متعدد ، بدءًا من المقالب التي تتجاوز الحدود إلى التحديات الغامرة التي تغطي الطعام والسفر ومختلف جوانب الحياة.

مشاركة عباس الشيباني في الأعمال الفنية

جدير بالذكر أن عباس شيباني في العديد من الأعمال العراقية والعربية، حيث شارك في مسلسل “حامض حلو” عرض في رمضان على قناة MBC عراق سنة 2023 – 2024، وشارك ايضاً في مسلسل (وطن ) عرض على قناة (UTV) في رمضان سنة 2022