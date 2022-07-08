عبارات تهنئة عيد الأضحى 2022 وأجمل صور وبطاقات المعايدة

تشهد محركات البحث على شبكة الإنترنت خلال الساعات المقبلة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، بحثًا متزايدًا ومكثفًا عن عبارات تهنئة عيد الأضحى وصور وبطاقات المعايدة، باعتبارها مناسبة مقدسة عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، لإرسالها للأهل والأقارب والأصدقاء والأحباب للتعبير من البهجة والسرور بهذه المناسبة العظيمة والأمنيات بأن تكون مناسبة خير وبركة على الأمة الإسلامية والعالم، وأن تعاد في السنين المقبلة والعالم يسوده الأمن والأمان، وفي هذه المقالة رصدنا لزوار موقع نجوم مصرية أجمل العبارات وأحدثها للتهنئة بهذه المناسبة المباركة والغالية على قلوب جموع المسلمين، كما ننشر أجمل صور وبطاقات المعايدة التي تصلح للمشاركة وإرسالها عبر مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2022

رسائل التهنئة بحلول عيد الأضحى للأهل

مع انتشار تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلات الفورية بات التواصل أيسر مما يمكن تصوره، ولا سيما عندما يكون أفراد الأسرة متباعدين بالمكان، فتعتبر رسائل التهنئة عبر هذه التطبيقات أيسر وأسرع طريقة لتبادل عبارات تهنئة عيد الأضحى، وفيما يلي باقة من الرسائل والعبارات الجميلة للتهنئة:

عائلتي أنتم جمال العيد وسعادتي.. كل عام وأنتم بخير.

عيد أضحى مبارك .. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

بالبركة والسرور أدعي أن تقضوا أيام العيد.. ويعيده عليكم لأمثاله سنوات عديدة.

أيام البركة هلت.. وأحلى ما فيها وجودكم بخير .

بعيد الأضحى أهنيكم.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

مضى عام والعيد عاد تاني.. أتمنى أن تعيش لأمثاله أعوام مديدة.

في قلبي حطيتك.. وبالتهاني خصيتك.. وعلى الناس أغليتك.. وبحلول عيد الأضحى هنيتك.

عبارات تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء

وللأصدقاء عبارات ورسائل للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك نورد منها:

صديقي الغالي.. هنأك الله بالقبول.. وأسكنك الجنة مع الرسول.. ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

العيد أحلى مع صديقي.. وسعادتك بالعيد هو عيدي.. كل عام وأنت بخير.

لكل أصدقائي الغوالي.. أتقدم إليكم بأحر التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.. وكل عام وانتم بخير.

أسأل الله الذي أهلّ الهلال وأرسى الجبال.. أن يبلغكم عيد الأضحى وانتم بأحسن حال.

جعل الله فجر عيدك نورًا.. وجعل ظهره سرورًا.. وعصره استبشارًا.. ومغربه غفرانًا.

جعل الله لك في هذا العيد دعوة لا ترد.. ووهبك رزقًا لا يُعد.. وفتح الله لك بابًا في الجنة لا يُسدّ.

العيد هو أن يكون لي أصدقاء مثلكم.. دمتم لي أعيادًا عديدة وأزمنة مديدة.

عبارات تهنئة عيد الأضحى للأحباب

يعتبر الأحبة عيد الأضحى المبارك مناسبة جميلة للتعبير عن الحب والأمنيات بالسعادة وفيما يلي أجمل العبارات الراقية للتهنئة بين الأحبة بمناسبة عيد الأضحى:

اعذب تهنئة لصاحب أعذب إحساس.. ياللي غلاك ماله قياس.. كل عام وأنت أسعد الناس.

كل عام وانت السعادة والهنا.

حبيبي كل سنة وأنت بخير.

حبيبي.. كل عام وانت سعادتي.

العيد من دونك هموم ونكد.. وقربك مني هنا لروحي وشوفتك عيد.

كل عام وإنت العيد وفرحته .. عسى ما تفارق قلبك بهجته وسروره.

كل عيد وإنت منور حياتي.

فرحة عيدي بوجودك.. كل عام وأنت حبيبي للأبد.

أجمل وأحدث صور التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022

فيما يلي صور ثابتة ومتحركة تصلح لإرسالها للتهنئة بالعيد عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة مثل واتساب وانستغرام وفيسبوك وغيرها، نأمل أن تنال إعجابكم: