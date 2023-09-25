“عايز مايكونش عندك أرق وتنام على طول؟!”… طرق تساعدك على النوم مباشرة دون الشعور بالأرق!

النوم هو أفضل الأشياء التي يمر بها الجسد خلال يومه، فبالنوم يُشفى الجسد مرة أخرى، ويعود لنشاطه، يرتاح ثم يعود مرة أخرى بكل هِمّة.

ولكن المشكلة التي تواجه البعض هو الأرق والتفكير وعدم النوم على الإطلاق، ويكون الإنسان في حيرة، لأنه يبحث عن الحل ولكن دون جدوى.

إليكم هنا الطريقة التي تجعلك تتخلص من الأرق، دون أن يكون هناك أي مانع يجعلك لا تنام على الفور عند ذهابك إلى الفراش.

طرق للنوم سريعًا بدون أرق

النوم هو الراحة التي ينشد إليها الجميع، ولذلك فيبحث الفرد عن الطريقة التي تخلصه من الأرق لكي يستريح ويعود مرة أخرى لنشاطه وتركيزه.

فقلة النوم تجعل الإنسان غير قادر على العمل، أو التفكير أو التركيز في حياته العملية والشخصية، وبالتالي تحدث له كوارث تؤدي به إلى الفصل من العمل مثلًا، لذلك نقدم هنا الطرق التي تساعدك للنوم سريعًا، وهي كالتالي:

قبل النوم بنصف ساعة عليك بترك هاتفك وكل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك، فاللون الأزرق الذي ينبعث من هاتفك يحفز خلايا المخ على العمل واليقظة، ولهذا فلابُد أن تترك كل الإلكترونيات الخاصة بك من يدك قبل النوم.

يجب أن تضع موعد محدد للنوم، وموعد محدد للإستيقاظ، فالساعة البيولوچية يمكنك أن تعودها على شيء معين، ولا يمكن لأي شيء أن يغيرها، ما دام الجسد تعوّد على ذلك، وبالتالي يحصل الفرد على كفايته من النوم خلال ٦: ٨ ساعات في اليوم.

شغل موسيقى هادئة، أو موسيقى لها علاقة بالطبيعة، كل هذه الأشياء تجعلك تدخل في وضع الإسترخاء والراحة، ومن ثمّ النوم دون قلق.

لا تأكل قبل النوم مباشرة، فهذا يجعل الجهاز الهضمي لا يأخذ وقته في هضم الطعام، فيُفضل أن تنام بعد الوجبة الأخيرة بثلاث أو أربع ساعات، حتى يكون الجهاز الهضمي أتم عمله على خير وجه، دون أن يكون هناك عدم راحة خلال فترة النوم.

حاول أن تتأمل الطبيعة من حولك، تأمل المساء، واسترخِ حتى تنام، ولا تفكر في أحداث يومك، وأي شيء يشتتك عن التأمل أو الإسترخاء لا تلجأ إليه وأتركه على الفور.

إذا قمت بفعل كل هذه الأمور بقدر المستطاع، فإن هذا يعني أنك ستحصل على قسط كبير من الراحة، وستجد جسدك أخذ كفايته وراحته دون أن يكون هناك مشاكل مؤرقة مثل: الأرق وغيره.

اهتمامك بنومك يعني الإهتمام بصحتك وبحياتك، فالنوم هو أساس كل شيء بالنسبة لك، فبالراحة يمكنك التركيز لإتمام كل مهامك بسهولة.