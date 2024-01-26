عايدة لطفي: نتائج مبهرة في أوائل 2024 لازدهار السياحة المصرية

أكدت عايدة لطفي الخبيرة السياحية على أن السياخة المصرية ستشهد ازدهارًا كبيرًا خلال هذا العام 2024 خاصة بأن السياحة الوافدة إلى مصر حققت رقمًا قياسيًا خلال عام 2023 حيث استقبلت مصر ما يقارب الـ 15 مليون سائح وهو أعلى معدل لحركة السياحة الوافدة في تاريخ السياحة المصرية.

عايدة لطفي الخبيرة السياحية

زيادة في أعداد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 9%

وأشارت عايدة لطفي بأن 2024 سيكون عام مزدهر بالسياحة الوافدة إلى مصر وذلك لأن الـ 19 يوم الأوائل من العام الحالي شهد زيادة في أعداد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها في 2023، لذلك هذا مؤشر قوي على ازدهار السياحة في مصر هذا العام بجانب الاهتمام الكبير التي توليه الدولة المصرية لهذا القطاع.

مجهودات وزارة السياحة المصرية

وأشادت عايدة لطفي الخبيرة السياحية بمجهودات وزارة السياحة المصرية والتي تبذل جهد كبير للنهوض بقطاع السياحة من بينها مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل وتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران