شارك الآن.. فرصة لن تتكرر لربح نصف مليون دولار مع مسابقة الحلم والإشتراك بخطوة واحدة
لم يتبقى إلا أيام قليلة على سحب النصف مليون دولار مع مسابقة الحلم، وذلك بعد أن قرر القائمون على المسابقة تأجيل موعد السحب لمدة أسبوع على إثر إعلان دولة الإمارات الحداد العام بعد وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله.
سحب مسابقة الحلم على نصف مليون دولار
وكان من المقرر أن يتم السحب يوم 19 مايو، ولكن وبعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد تم تأجيل السحب لمدة أسبوع، ومن المقرر أن يتم إجراء سحب الـ500 ألف دولار يوم 26 مايو الجاري والذي يوافق الخميس القادم، وسوف تتم عملية إجراء السحب على الهواء مباشرة مع الإعلامي مصطفى الأغا.
باقي من الزمن 7 أيام.. في 26 من مايو سيربح أحدكم نصف مليون دولار.. وشاركوا الآن
الحلم غيّر حياتك
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— الحلم (@Dream_MBC) May 19, 2022
ويعد سحب مسابقة الحلم القادم هو السحب الرابع على مبالغ كبيرة خلال العام الجاري حيث تم السحبين الأوليين على مبلغ 150 ألف دولار لكل منهما، والسحب الثالث كان بعد عيد الفطر على مبلغ 250 ألف دولار، أما السحب الرابع يوم الخميس القادم فسيكون على مبلغ 500 ألف دولار أمريكي.
والفرصة ما زالت موجودة ومتاحة للجميع، ويمكن الإشتراك من خلال الدخول على هذا الرابط وتسجيل هاتفك الجوال بشكل صحيح والضغط على إشتراك ثم الموافقة على شروط المسابقة، وبعدها تتأهل لدخول سحب النصف مليون دولار.
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