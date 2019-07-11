ظهور ريهام سعيد بعد مرضها

ظهرت الإعلامية ريهام سعيد في مواقع التواصل الاجتماعي بصوره لها علي الانستجرام وتوجه رسالة لجمهورها العزيز علي قلبها بانها بخير ويتم العلاج علي اكمل وجه ولكن ستكون مساله وقت وترجع إلي حالتها الطبيعية ومعلقه أيضا علي الإشاعات السخيفة بانها علي ما يرام ووجها لا يقع منه الجلد كما قال الآخرون ومعلقه علي الانستجرام قائله

(“أنا معنديش مرض جلدي ووشي مبيقعش ,ومش هيقع ارجو الدعاء من كل اللي بيحبوني “)

ريهام سعيد وطبيعة مرضها

لقد عانت ريهام سعيد من مرض ميكروب في الانف وبالأخص شعيرات الانف وتكاثر هذا الميكروب ووصل إلي الانف ثم إلي الوجه مما اضطر الإعلامية ريهام سعيد أن تخضع لعمليه تحت ايدي أطباء متخصصين لهذا النوع من المرض وأجريت العملية خوفا من وصول هذا الميكروب الذي يتمادى إلى المخ فاجرت العملية في اسرع وقت وخضعت تحت العلاج المكثف لمده أسبوعين.

وذكرت أيضا الإعلامية ريهام سعيد أنها تحضر حلقات جديده ومستمرة أيضا لبرنامج صبايا الخير الذي يذاع علي قناه الحياه يوم الأحد والاثنين من كل أسبوع في الساعة العاشرة.

شقيقه ريهام سعيد تخرج عن صمتها

أكدت شقيقه الإعلامية ريهام سعيد أن أختها خضعت للعلاج وكل الأمور تسير بشكل طبيعي وترد علي الإشاعات التي يرددها بعض الناس وتحدد طبيعة المرض التي أصيبت به ريهام سعيد بانه مرض نادر حدوثه وان شقيقتها أجرت العملية خوفا من انتقاله إلى المخ وتريد من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل وحزنت كثيرا لان من ضمن الشائعات أن الإعلامية ريهام سعيد أصيبت بمرض “مايكل جاكسون” عندما أصيب بمرض جلدي في وجهه وأنها ستمثل نفس مرض مايكل وشخصوه أيضا بانها ستعاني من سقوط الشعر وتغيير لون الجلد وحدوث وقوع جلد وجهها والكثير من الشائعات السلبية التي تؤثر علي حياتهم الطبيعية بشكل سلبي ومحبط للإعلامية ريهام سعيد وهذه الشائعات تؤثر علي أسرتها أيضا بالسلبية التامة والشعور بالإحباط فتطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل وكفي إشاعات وأنها بخير وسترجع قريبا إلى برنامجها وكل الجمهور المنتظر رجوعها وتذكر أنها تتمني الرجوع لهم قريبا.