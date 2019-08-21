طريقة إنشاء حساب فيس بوك في ثواني من على الهاتف

أصبح الفيس بوك في هذه الأيام من أكثر البرامج استخداما وتحميلا على الهاتف المحمول سواء كان الأندوريد أو الأيفون، من منا لايمتلك خساب علي فيس بوك فقد قدر عدد من يقومون بتحميل البرنامج يوميا بالملايين، وقد وصل عدد المستخدمين ومن قاموا بتسجيل حساب جديد على الفيس تعدى المليار، ولذلك يعد الفيس بوك أشهر شبكة اجتماعية بفضل سهولة التعامل معه وسهولة تواصل الأشخاص بعضهم بعضا، ورغم ذلك قد لوحظ أن أشخاص كثيرة لايستطيعون إنشاء حساب خاص بهم على الفيس بوك، ولذلك ستتناول في هذا المقال طريقة إنشاء حساب جديد على الفيس بوك في ثواني معدودة.

طريقة إنشاء حساب فيس بوك من على التليفون

يجب علينا اولا تحميل برنامج فيس بوك من على المتجر الخاص بالهاتف النقال لدينا سواء كان اندوريد او اي او اس (ios) واليكم باقي الخطوات بالتفاصيل.

نقوم بفتح البرنامج ونقف على واجهة المستخدم.

نقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد .

نقوم بإدخال الاسم في الحانة المطلوبة .

ثم نكتب تاريخ الميلاد الخاص بنا.

ثم نأتي لأهم نقطة نسجل رقم الهاتف حتي يتسنى لنا الحصول على بن كود الحساب.

وثم إنشاء كلمة سر قوية ونتذكرها جيدا.

ثم نقوم بعد ذللك بكتابة البن كود الخاص بالحساب في الحانة المطلوبة .

وبعد ذلك نكون قد انتهينا من إنشاء حسال فيس بوك في ثواني معدودة وبعد الانتهاء نقوم بتحديد صورة للصفحة مع إضافة أصدقاء خاصة بنا لكي نتواصل معهم.