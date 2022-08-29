نعلم جميعاً أن أحد أكبر أسباب تعاستنا هو أفكارنا السوداء، أليس كذلك؟ هذا هو السبب الواضح في عدم رضانا عما لدينا، وعدم الاستمتاع بالحياة بالكامل، وننظر باليأس إلى الأشياء التي لم تحدث بعد! لذا أفكارنا السلبية! نعم، كلنا تقريباً أسير الأفكار السلبية من وقت لآخر، ثم نتساءل لماذا لم تتركنا سلسلة المصائب التي وقعنا فيها. نسأل أنفسنا باستمرار “لماذا أنا؟” نحن نطرح الأسئلة، في محاولة للعثور على إجابات لكيفية جذب كل الأشياء السيئة التي يمكن أن تكون مثل المغناطيس، ومع ذلك، لا يمكننا أن نرى أن الإجابة مخفية في السؤال. لقد قمنا بتجميع هذه الخطوات البسيطة حول طرق التخلص من التفكير السلبي من أجلك.

أهم طرق التخلص من التفكير السلبي :

تعلم أن ترى الحقيقة بدلاً من أن تكون أسيراً للأفكار!

يجب أن تتوقف عن إرهاق عقلك بشأن الأشياء التي لم تحدث أبداً، وربما لن تحدث أبداً! فمثلاً؛ بدلاً من التفكير في أنه لا يمكنك اجتياز الاختبار الذي كنت تستعد له طوال العام، ركز على ما يمكنك فعله لاجتيازه.

لهذا السبب يجب أن تركز على ما لديك في تلك اللحظة وأن تتوقف عن وصف الشر من خلال التفكير بالشر. علاوة على ذلك، إذا نظرت حولك بالتفصيل، سترى أن الأشياء السيئة تحدث دائماً للأشخاص الذين يفكرون في الأشياء السلبية طوال الوقت.

قدر اللحظة التي تعيش فيها

إن معرفة مدى أهمية اللحظة التي تعيشها سيساعدك على الابتعاد عن الأفكار السلبية. تذكر أنك شخص صحي وسعيد وركز فقط على عيش اللحظة، سيساعدك هذا على فهم كيف يمكنك تقييم اللحظة التي تعيشها بدلاً من قضاء الوقت باستمرار في الأفكار السيئة.

قم بإعداد قائمة الشكر والامتنان

تظهر الأبحاث أن الامتنان له تأثير كبير على مستويات الإيجابية والسعادة لديك حتى إذا كنت تمر بوقت عصيب في حياتك، فغالباً ما تجد شيئاً ممتناً له. يمكنك معرفة مدى سعادتك فعلياً من خلال إعداد قائمة بالشكر والامتنان لملاحظة الأشياء التي سارت على ما يرام علاوة على ذلك، فإن الاحتفاظ بهذه القائمة في مكان يمكنك الوصول إليه فوراً عندما تبدأ في التفكير في الأفكار السلبية سيساعدك على التخلص من هذه الأفكار بسهولة.

أحط نفسك بأناس إيجابيين

حتى عند مغادرة الغرفة التي أنت فيها، يمكن أن يؤدي تغيير المشهد إلى تحفيز العقل على أنماط تفكير جديدة. لذلك فإن وجود أشخاص إيجابيين من حولك سيساعدك أيضاً على الابتعاد عن الأفكار السيئة سيكون من الجيد تنظيف الأشخاص الذين يشكون باستمرار في بيئتك الاجتماعية وتشعر بعدم الرضا عنهم.

ساعد الآخرين

مساعدة الآخرين وحتى الحصول على شكر بسيط سيجعلك سعيداً إذا كنت تعتقد أن لديك أفكاراً سلبية في كثير من الأحيان، فاستكشف ما يمكنك فعله لمساعدة الآخرين يمكنك مساعدة الناس طواعية في المؤسسات أو الوصول إلى المحتاجين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى تقديم الهدايا لأشخاص عابرين.

ركز على عملك

إن الأداء الجيد في وظيفتك ومعرفة أنك ناجح غالباً ما يمنعك من التفكير في الأفكار السلبية لذا ركز على عملك ووجه أفكارك إلى عملك من خلال القيام بما تجيده.

وبالنهاية دعني أخبرك أن أفكارك هي التي تحددك، وهــذا مــا قصــده فيلــم (اثنا عـشر رجلاً غاضبـاً) الـذي حمل شـعار الحياة في أيديكـم والموت في عقولكـم، ويتحـدث الفيلـم عـن تطبيـق العدالـة ولكنـه يقصـد أن أفـكار الإنسان هـي مـن تسـبب لـه المتاعب أو الموت. لذلـك يجب عليـك بـين فتـرة وأخـرى أن تشـغل نفسـك بـأي عمـل ميكانيكي لا يتطلـب التفكيـر العميق فهو طريقة من ضمن طرق التخلص من التفكير السلبي.