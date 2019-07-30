طاردته تُهمة “توريث الفن” وتوقف عن التمثيل لمدة 7 سنوات وتأخر ظهوره لهذا السبب.. لمحات من حياة «محمد إمام»

خشى أن تطارده شائعة التوريث كما لاحقت إبن عمته الممثل الشاب عمر مصطفي متولي الذي رفض أن يساعده خاله وإقتحم التمثيل بعدما رحل والده، ولكن لا محالة أنه قد وقع في تلك المصيدة، وخاصة أنه شارك بفيلم “حسن ومرقص” مع والده والفنان عمر الشريف، وحاول مع مرور السنوات وإستمراره في الأعمال الفنية الخاصة به أن يثبت للجميع بأن موهبته هي التي ساعدته ليس غير ذلك، إنه الفنان الشاب محمد عادل إمام وإليكم أبرز المٌتطفات في حياته.

البطاقة الذاتية

محمد عادل محمد إمام هذا هو اسمه عند الولادة، وهو من مواليد السادس عشر من شهر سبتمبر لعام 1984 ولا شك أن الكل يعرف بأن والده هو الفنان عادل إمام، ووالدته هي السيدة هالة الشلقاني، والمخرج رامي إمام هو شقيقه الأكبر، وسارة إمام المتزوجة من رجل أعمال.

الظهور الفني الأول

في عام 1990 ظهر “محمد” مع والده في مشهد من فيلم “حنفي الأبهة”، وكان هذا هو أول ظهور فني سينمائي له.

العمل مع والده

منذ أن بدأ العمل الفني مع والده في عام 2006 من خلال فيلم عمارة يعقوبيان وطاردته تهمة توريث الفن، ولكنه نفى ذلك مشيرًا بأنه لم يسير علي نفس خطى والده.

ولكن زاد الهجوم بعدما شارك في فيلم “حسن ومرقص” في عام 2008، ولكن محمد برر ذلك بأن الفنان الراحل عمر الشريف ومؤلف العمل يوسف معاطي حاولوا معه حتي أقنعوه بالمشاركة في الفيلم.

المسيرة الفنية

بدأ رحلته نحو البطولة المنفردة في عام 2009 من خلال الفيلم الكوميدي “البيه رومانسي”، وتوالت بعد ذلك الأعمال السينمائية والدرامية، ومن الأفلام التي قام بدور البطولة فيها “كابتن مصر” في عام 2015، وفيلم “جحيم في الهند” بعام 2016، وشارك أيضًا بمسلسل “خطوط حمراء” مع الفنان أحمد السقا، و”فرقة ناجي عطالله” مع والده، و”صاحب السعادة، دلع بنات”.