صور نادرة لأشهر 18 نجم ونجمة من الجيلين خلال فترة الطفولة والبراءة.. ستُثير عقلك

تمر الأيام علينا سريعًا كلمح البصر ويزداد عمرنا دون أن ندري كيف كبرنا، وتبقي أجمل مرحلة في حياة كلًا منا هي مرحلة الطفولة، ففيها عيشنا معني البراءة والعفوية بالفعل ولا نبالي لأي شئ يدور حولنا، ولعل الكثير من الناس ينتابهم الفضول أن يعرف تفاصيل في حياة النجم المفضل لديه، وخاصة ملامحه الطفولية، وكيف كان شكله قبل الشهرة، لذلك سوف نستكمل سلسلة أسرار الفن ونتطرق في هذا التقرير عن الجزء الاول من صور الفنانين الذين إلتقطت لهم وهم دون العاشرة من عمرهم.

1- عمر الشريف

إلتقطت صورة للفنان الراحل عمر الشريف وهو لازال في مرحلته الطفولة حاملاً ملامح البراءة.

2- نيللي كريم

الشعر الناعم والملامح الهادئة، هكذا كانت الفنانة نيللي كريم وهي في مرحلة الطفولة، وكأن الزمان لم يغير بها شيئاً.

3- هاني شاكر

إلتقطت إحدي الصور النادرة لأمير الغناء العربي الفنان “هاني شاكر” وهو يتغني قديماً بإحدي الأغنيات.

4- حسين فهمي

بنفس الملامح الأجنبية والضحكة المبهجة لازالت موجودة به حتي الآن.

5- نيكول سابا

الملامح الجميلة والعيون الزرقاء والشعر الأشقر إجتمعوا في صورة الفنانة “نيكول سابا” حتي بعد الكبر.

6- جورج وسوف

إلتقطت إحدي الصور القديمة للمطرب السوري “جورج وسوف” وهو يحمل الإبتسامة الجميلة التي لا تفارقه.

7- رشد أباظة

منذ طفولته وهو ذو مظهر جميل وجذاب وكأن لقب “دنجوان السينما” يعبر عن تلك الملامح.

8- عماد عبد الحليم

البذلة والضحكة الجميلة هكذا كان الفنان الراحل عماد عبد الحليم طوال حياته.