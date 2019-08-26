صور تهنئة بالعام الهجري الجديد 1441 وأجمل رمزيات رأس السنة الهجرية

صور تهنئة بالعام الهجري الجديد 1441 جمعناها لكم في هذا المقال لتداولها مع الأصدقاء من أجل الاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية حيث تعد رمزيات رأس السنة الهجرية من أهم معجزات الله عز وجل لنبيه محمد إذ ساعده سبحانه وتعالى عن الإختفاء عن أعين المشركين ليكمل مسيرته ورحلته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي سميت كذلك نسبة إلى حلول رسول الله ونور الإسلام الذي يبث منها إلى جميع أرجاء العالم وكان اسمها قبل ذلك يثرب، ومنذ ذلك اليوم نحتفل نحن المسلمون بمناسبة رأس السنة الهجرية ونرسل التهانئ وأجمل رسائل العام الهجري الجديد للأصدقاء.

صور تهنئة بالعام الهجري الجديد 1441

العام الهجري هو العام الذي يبدأ بشهر محرم وينتهي بشهر ذي الحجة، ومع نهاية كل شهر ذي الحجة نستقبل رأس السنة الهجرية الجديدة، ولم تنشأ الأشهر الهجرية منذ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولكن كانت الأشهر الهجرية معروفة لدى العرب من قبل الهجرة، ولكن العام الهجري بمفهومه الحالي والذي يضم 12 شهرا قد بدأ العمل به منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك فهي مناسبة إسلامية وليست عربية نحتفل بها عن طريق إرسال صور التهنئة بالعام الهجري الجديد كما تجدون الصور التالية:

رمزيات رأس السنة الهجرية

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الرموز التي تعبر عن رحلة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر الصديق، وهي تعد من أفضل ما نرسله نتهنئة الأصدقاء بإتمام رحلة الرسول الكريم الذي أتم رسالته على أكمل وجه ونشر نور الإسلام على العالم أجمع حتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

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