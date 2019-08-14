بالصور| بنات النجوم اللاتي فضّلن الابتعاد عن الفن وإخترن إرتداء الحجاب

في الغالب يرث الأبناء عمل والديهم، فحينما يكون الأب طبيباً يحب أن يكن إبنه أو إبنته طبيباً ومن كان يعمل ضابط شرطة يريد أن يرث أبناءه الوظيفة ويصبح مثله، ولكن بعض الأبناء لا يريدون أن يسيروا بنفس الطريق الذي سار فيه ذويهم مهما كان ناجحاً، فلعله يؤمن بأن لديه إنتماء وحباً لشئ أخر يري فيه ذاته، وهذا تماماً ما حدث مع بعض بنات الفنانين والفنانات، فبرغم الشهرة التي صعنها آبائهن وأمهاتهن إلا أنهم لم يختارن هذا الطريق وإختارن لنفسهن مساراً أخر بإرتداء الحجاب والإبتعاد عن عالم الشهرة والتمثيل والإعلام، وسنعرض عليكم في هذا التقرير صور لبنات وشقيقات الفنانين.

1- ابنة عصام كاريكا

منذ فترة سابقة تم تداول إحدي الصور للمطرب عصام كاريكا مع إبنته المحجبة والتي تظهر لأول مرة، وتدعي “مني” طالبة بكلية الإعلام.

2- إبنة هيفاء وهبي

“زينب” هو إسم إبنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي لم تسير في نفس الطريق الذي تسير به والدتها وفضلت أن تختار الحجاب وتعزف عن عالم الفن بأكمله، وإرتدت الحجاب بحكم دراستها بالمدرسة الإسلامية، وبعد ذلك إلتقطت صورة لها وهي بدون حجاب.

3- صفاء سلطان

تداولت بعض المواقع الإلكترونية صورة الفنانة الأردنية صفاء سلطان بصبحة إبنتها التي ترتدي حجاب وتشبهها كثيراً، والتي قد نالت علي إعجاب العديد من الجمهور.

4- بيومي فؤاد

عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور “إنستجرام” نشر الفنان بيومي فؤاد صورة لها بصحبة إبنته المحجبة التي أصبحت شابة وبدت تشبهه كثيراً.

5- عماد رشاد

عبر مواقع الأخبار الإلكترونية تم تداول صورة “ياسمين” نجلة الفنان عماد رشاد، والتي أثار أذهان الجمهور بحجبها التي تحافظ عليه دائماً، وإلتقطت هذه الصورة داخل “بازار” الخاص بها هي وشركائها السيدات.