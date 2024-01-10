صاحب مكتبة شهيرة.. “عمرو دره” حلم نشر الثقافة العربية من كفر الشيخ لـ لندن

لم يكن عمرو دره الشاب الثلاثيني كباقي الشباب الذين مولعون بالسفر إلى الخارج للعمل في أي مهنة من أجل جني الأموال ولكن كان له هدف وضعه أمام عينيه منذ أن نشأ في حب الثقافة ونشرها في مصر لينتقل بعد ذلك إلى لندن لنشر الثقافة العربية وآدابها.

عمرو دره

توفير المراجع القيمة والنادرة للباحثين

ولد عمرو دره في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ في مصر ومنذ صغره كان محبًا للثقافة ونشرها ونجح في امتلاك مكتبة صغير وبدأ في تطوير نفسه والتواصل مع الكثير من المكتبات الكبيرة ودور النشر لتوفير المراجع القيمة والنادرة للباحثين والتواصل معهم مباشرة أو أون لاين.

نشر الثقافة العربية وآدابها

بدأ عمرو درة في البحث عن فرصة السفر للخارج لنشر الثقافة العربية وآدابها، بالفعل نجح في أن يسافر إلى لندن وانشئ مكتبته الصغيرة وتواصل مع المكتبات ودور النشر التي كان يتعامل معها واتسع تعامله في معظم الدول العربية لتوفير كل ما هو نادر ومميز حتى تميز وحقق شهرة كبيرة في لندن.