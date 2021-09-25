صابرين “زي القمر” تكشف معاناة المكفوفين في المجتمع

قامت الفنانة صابرين ببطولة حدوتة “واحد في المية” في الموسم الثاني من مسلسل “زي القمر” بتجسيد دور الفتاة المكفوفة.

يناقش المسلسل الصعوبات التي تواجه المكفوفين وضعاف البصر في حياتهم ومعاملاتهم مع المجتمع، وأحد أهم هذه المشكلات هي مشكلة الإنجاب ووراثة ضعف الإبصار، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها أصحاب هذه المشكلة مثل إيجاد وظيفة مناسبة ومعاملاتهم في المطاعم ووسائل المواصلات ومختلف الأماكن.

قام فريق العمل بإنتاج نسخة مصحوبة بتعليق صوتي على المشاهد الصامتة منه لكي يستطيع المكفوفين متابعة المسلسل وذكرت الفنانة صابرين نيابة عن فريق العمل عبر تسجيل صوتي لها على برومو المسلسل أن المكفوفون هم الأبطال الحقيقيون لهذا العمل. يشاركها البطولة الفنان مدحت صالح والفنانة القديرة عفاف شعيب، والعمل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج احمد شفيق.

تألقت الفنانة صابرين كعادتها في العمل وساعدها في ذلك خبرتها في التعامل المكفوفين حيث أن أحد اقاربها يعاني من ضعف البصر بالإضافة إلى تعاملها مع الفنان الكبير عمار الشريعي مما أفادها كثيرا في أداء الشخصية. كما كشفت الفنانة صابرين عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير العمل حيث استغرقت العديد من المشاهد مجهوداً كبيراً في الأداء وخصوصاً مشاهد البكاء. حقق مسلسل زي القمر نجاحاً كبيراً عند عرضه على قناة CBC.

عرض الموسم الأول من المسلسل قبل شهر رمضان الماضي وكانت حدوتة “حته مني” بطولة النجمة الهام شاهين وأحمد وفيق وحدوتة “مش هنفرح بيكي” بطوله الفنانة جومانا ومراد وعباس أبو الحسن، وحدوتة “ست الهوانم” بطولة النجمة ليلي علوي ومجدي كامل. في الموسم الثاني قامت النجمة درة ببطولة حدوتة “غالية” ، كما قامت الفنانة أيتن عامر ببطولة حدوتة “أنا قبلت” بمشاركة تيام مصطفي قمر.