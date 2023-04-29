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شيرين عبدالوهاب تعلن عن مشاركتها في فيلم وثائقي عن حياتها:«هيحكي عن مسيرتي»

إيناس المصري

تستمر المطربة شيرين عبدالوهاب في إثارة الجدل مرارا وتكرارا ولعل أخرها حفلها الغنائي الذي إقيم أمس الجمعة، في دبي.

شيرين عبدالوهاب

وعلى هامش الحفل الغنائي الذي أقامته الفنانة شيرين، قالت أنها تحضر لفيلم يحكي عن حياتها الشخصية والفنية، موضحة أن الفيلم سيكون بالتعاون مع منصة نتفليكس الأمريكية وسيكون فيلما وثائقيا.

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وقالت في التصريحات الإعلامية، :”أيوه انا بعمل فيلم عن حياتي مع نتفليكس”، مؤكدة أنها ستشارك في الفيلم بشخصها بينما تقوم طفلة بمرحلة الطفولة موضحة أنها لن تكون تلك الطفلة إحدى بناتها.

وعقبت عن هذا الأمر قائلة :””لا مش بنتي، بنت صغيرة لكن بناتي بقوا أطول مني”.

وردت المطربة شيرين عبدالوهاب عن سبب عدم ظهور بناتها معاها على المسرح في الحفل الغنائي قائلة :” هما مش عاوزين يطلعوا معايا وبنتي مريم عازفة ماهرة بس هي مش راضية تطلع على المسرح معايا”.

وجدير بالذكر أن الحفل الغنائي الذي أقامته شيرين عبدالوهاب شهد سقوطها على خشبة المسرح أثناء بدء الحفل مما أثار حملة تعاطف كبيرة معها.

إيناس المصري

حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام وأعمل في الصحافة الإلكترونية منذ 4 سنوات تقريباً وأقوم بتغطية أخبار الفن ونجوم المجتمع، أعمل في موقع نجوم مصرية لانه من اكثر المواقع حرصا على تقديم الاخبار بمصداقية تامة، من أفضل هواياتي كتابة الشعر والخواطر، متزوجة وأم لآربعة أولاد، وهم أغلى ما لدي في الحياة، أصولي فلسطينية ولكني مصرية الجنسية والهوى.

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