شيرين عبدالوهاب تعلن عن مشاركتها في فيلم وثائقي عن حياتها:«هيحكي عن مسيرتي»

تستمر المطربة شيرين عبدالوهاب في إثارة الجدل مرارا وتكرارا ولعل أخرها حفلها الغنائي الذي إقيم أمس الجمعة، في دبي.

وعلى هامش الحفل الغنائي الذي أقامته الفنانة شيرين، قالت أنها تحضر لفيلم يحكي عن حياتها الشخصية والفنية، موضحة أن الفيلم سيكون بالتعاون مع منصة نتفليكس الأمريكية وسيكون فيلما وثائقيا.

وقالت في التصريحات الإعلامية، :”أيوه انا بعمل فيلم عن حياتي مع نتفليكس”، مؤكدة أنها ستشارك في الفيلم بشخصها بينما تقوم طفلة بمرحلة الطفولة موضحة أنها لن تكون تلك الطفلة إحدى بناتها.

وعقبت عن هذا الأمر قائلة :””لا مش بنتي، بنت صغيرة لكن بناتي بقوا أطول مني”.

وردت المطربة شيرين عبدالوهاب عن سبب عدم ظهور بناتها معاها على المسرح في الحفل الغنائي قائلة :” هما مش عاوزين يطلعوا معايا وبنتي مريم عازفة ماهرة بس هي مش راضية تطلع على المسرح معايا”.

وجدير بالذكر أن الحفل الغنائي الذي أقامته شيرين عبدالوهاب شهد سقوطها على خشبة المسرح أثناء بدء الحفل مما أثار حملة تعاطف كبيرة معها.