شيخ أزهري: أطفال الشوارع ظاهرة منتشرة منذ عصر سيدنا رسول الله

أكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، أن سنّ الرشد يختلف من زمنٍ إلى آخر تبعًا للتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تمر بها المجتمعات، موضحًا أن تطور البيئات الإنسانية ووسائل الحياة أدى إلى تباين مظاهر النضج بين الأطفال في العصور المختلفة.

وخلال حواره في برنامج «علامة استفهام» الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أشار الشيخ عطية إلى أن بعض مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تتحمل جزءًا من المسؤولية تجاه ما يصل إليه الأطفال من سلوكيات سلبية أحيانًا، نتيجة وجود مخالفات داخل بعض دور الرعاية وعدم الالتزام الكامل بالأسس التربوية والأخلاقية.

وبيّن أن ظاهرة أطفال الشوارع ليست جديدة، إذ وُجدت منذ عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المجتمع آنذاك لم يعرف الأزمات والمشكلات المتفاقمة التي تشهدها المجتمعات الحديثة اليوم، نظرًا لقوة الروابط الاجتماعية وتكامل الأدوار بين الأسرة والمجتمع.

وأضاف الشيخ أن التربية علم ومسؤولية، وليست مجرد فطرة، مؤكدًا أن هناك آباءً يحتاجون هم أنفسهم إلى التربية والتأهيل قبل أن يتحملوا مسؤولية تربية الأبناء، لأن غياب الوعي الأسري يؤدي إلى تفكك اجتماعي وتزايد المشكلات الأخلاقية والسلوكية.