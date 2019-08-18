شهد الكويتية مخطوفة..هكذا أشعل مغردون تويتر وفيديو لها يثير الشكوك

شهد الكويتية هي إحدى الفنانات المعتزلات حيث كان آخر أعمالها الفنية عام 2012، وبعدها تركت الفن وتفرغت لأسرتها ولمنزلها وهاجرت هي وعائلتها إلى تايلاند، وما زالت تعيش هناك وقد كان آخر عمل فني قامت ببطولته هو “مطلقات صغيرات”، ومنذ ساعات قليلة أطلق مغردون على تويتر هاشتاج تحت اسم save_shahad،أكدوا من خلاله اختطاف الفنانة المعتزلة، وأن مختطفيها يطالبون بفدية وطالبوا بسرعة التدخل لإنقاذها من هذا المأزق مشيرين إلى أن حياتها في خطر حقيقي.

شهد الكويتية تثير جدل بفيديو لها

وبعد ساعتين تقريبًا من هذا الهاشتاج الذي انتشر بسرعة كبيرة على تويتر نشرت الفنانة الكويتية فيديو لها على أنستجرام، أكدت من خلاله أنه لا صحة لما تم إشاعته بشأن اختطافها، وأن هذا الأمر مجرد إشاعة أطلقها البعض، وأكدت خلال الفيديو أنها الآن تجلس وسط مجموعة من الأحبة الذين يقومون بضيافتها لديهم، وكان الجميع جالس على الأرض، وتهكمت شهد على مروجي إشاعة اختطافها، بقولها أن الخاطفين طلبوا منها أن تقوم بالغمز 10 مرات وبأن تضع شعرها على اليمين.

وبرغم نشر ذلك الفيديو إلا أن الكثيرون ما زالوا يشككون فيه متسائلين من هؤلاء الذين تجلس شهد الكويتية بينهم؟، ولماذا لم تذكر طبيعة العلاقة بينهم؟، وكيف يقومون باستضافتها ويجلسونها على الأرض بهذا الشكل؟، مضيفين أنه على ما يبدو أن خاطفيها أرغموها على فعل ذلك وحتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي بشأن حقيقة اختطاف الفنانة الكويتية المعتزلة.