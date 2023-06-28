شاهد.. شخص يصلي داخل مسجد وعينه على “التكبيس” في التيك توك

وثق شخص، صلاته في مسجد، من خلال بث مباشر على تطبيق التيك توك.

وتم تداول مقطع الفيديو بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “تويتر”.

حالة غضب

ويظهر في المقطع الشخص وأمامه الجوال داخل المسجد، وعينيه على التكبيس.

وتسبب هذا الفيديو في غضب رواد السوشيال ميديا، وصنع حالة من الجدل، حيث تم انتقاده بسبب تصرفه.

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عيوب التيك توك

يذكر أنه على الرغم من فوائده إلا أن التيك توك له العديد من السلبيات على المجتمع، مثل: الإدمان، وكذلك الإضرار بالحالة النفسية، ومن ثم بالخصوصية، بجانب انتشار المحتوى غير المناسب للأسرة والمجتمع، زائد الانحياز والتمييز، أخيرًا الإنفاق الزائد، حيث ينفق الكثيرون المال على الهدايا والعملات الافتراضية.