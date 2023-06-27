شاهد.. رد فعل مبكي لمصرية أول مرة تحج في حياتها: مبسوطة وفرحانة

عبرت سيدة مصرية بسيطة، عن فرحتها بعد تأديتها للحج في أول مرة في حياتها.

عمار يا سعودية

وقالت، خلال مقطع فيديو للقاء مع جريدة الوطن السعودية: “عمار يا سعودية”، داعية للمراسل: “الله يصلح حالك يابني، ويسعدك ربنا، ويوفقك خير، أنت بتصورني الله؟، يجبر بخاطرك، ويديك يا رب، ويعطيك ويسهلك، ويرضيك، ويبارك فيك ربك”.

أول مرة تحج

وتابعت السيدة المصرية، أنها أول مرة تحج في حياتها، قائلة: “فرحانة، دخلت عرفة وأنا مبسوطة وفرحانة وسعيدة”.

ربنا يبارك في السعودية

ودعت الحاجة المصرية، للمملكة العربية السعودية، قائلة: “السعودية ربنا يبارك فيها، ويزيدها من فضله، ويا رب دايمًا في زيادة، ويزيدها من خيرها، ويخلي جيشها وشعبها ويجعلها دايما عمار”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع السيدة المصرية، داعين الله عز وجل أن يتقبلها.

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فضل الحج

الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة ويعد من أهم الشعائر الدينية التي يقوم بها المسلمون.

وفضل الحج كثير، وهو يجمع بين المسلمين من جميع أنحاء العالم في مكة المكرمة.

ومن فوائد الحج أيضًا أنه يساعد على تعزيز الوحدة والتآلف بين المسلمين، كما يوفر فرصة للمسلمين لتعلم الأخلاق الحميدة والتعرف على تاريخ الإسلام وأصوله.

ويعتبر الحج أيضًا فرصة للمسلمين لتجديد إيمانهم بالله وتقوية علاقتهم به، وكذلك تساعد الصلوات والأدعية التي يؤدونها خلال الحج على تنظيف النفس والتخلص من الذنوب والخطايا.