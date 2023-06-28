شاهد.. حاج ليبي يعطي زوجته القعيدة الجمرات في يديها: مشهد مؤثر

ظهر حاج ليبي، وهو يعطي الجمرات لزوجته في مشهد يملؤه الحب والطمأنينة، إذ يسألها كم عدد الجمرات التي أعطاها لها، لتبتسم وترد.

حالة من السلام

وبدا الزوجين، الذين ظهرا مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، في حالة من التناغم والسلام وهم في منشأة الجمرات، وسط دعوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما بين مقطع الفيديو الزوج وهو يسأل زوجته عن عدد الجمرات التي أخذتها في يديها، لترد وتقول “خمسة”.

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لمحات لطيفة

يذكر أن موسم الحج يشهد سنويًا لمحات لطيفة وسعيدة للغاية، إذ يظهر من يحج لأول مرة، والأزواج الذين يساعدون بعضهم بعضًا، وغيرها من المشاهد الرائعة.

رمي الجمرات

ومن الجدير بالذكر أنه خلال موسم الحج يتم رمي الجمرات، وذلك أثناء أيام التشريق الثلاثة، ويأتي ذلك ابتداء من الجمرى الصغرى، ومن ثم الوىسطى، وبعد ذلك الكبرى، إذ يأخذ الحجاج الجمرات من منى أو المزدلفة، وهي عبارة عن حصى صغيرة الحجم.

أين تذهب الجمرات؟

ويتم رمي سنويًا خلال موسم الحج أكثر من ألف طن من الجمرات، وما لم تكن هناك آلية لنقل الجمرات لكانت أصبحت مثل الجبال.

فضل رمي الجمرات

وبحسب ما ذكر أهل العلم، فتوجد حكمة من رمي الجمرات وهي إنها فيها إهانة للشيطان وإظهار مخالفته، ومن ثم تبين اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: “خذوا عني مناسككم”.