شاهد.. حاجة كفيفة تعجز عن الطواف حول الكعبة حتى ساعدها هذا الشخص

عرض برنامج صباح العربية، مقطع فيديو لحاجة كفيفة غير قادرة على الطواف حول الكعبة حتى جاءها الشخص المناسب.

رجل أمن سعودي

وأظهر مقطع الفيديو المتداول رجل أمن سعودي، وهو يأخذ بأيدي الحاجة الكفيفة للطواف حول الكعبة.

وأمسكت الحاجة الكفيفة، بذراع رجل الأمن ليطوف بها، كما أمسكته من الخلف لتتمكن من أداء الفريضة.

إعجاب بين رواد السوشيال

وأصبح هذا المشهد خاطفًا للقلوب، وأثار اهتمام وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله عز وجل أن يتقبل من الحاجة الكفيفة، وأن يسعد رجل الأمن السعودي المذكور.

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ثواب مساعدة الحجاج

وتكفلت المملكة العربية السعودية، بخدمة ضيوف الرحمن عز وجل، حيث استطاعت توفير كل الخدمات، وكذلك المرافق، التي تضمن للحجاج كل الراحة واليسر.

ومساعدة الحجاج فيه خير كبير، لأنهم ضيوف الرحمن، وحجاج بيته الحرام، وهذا الإحسان يأتي معه محبة الله، ورضاه عن المسلم، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس”.

فضل الحج

وهناك العديد من فضائل الحج، فهو من أحسن الأعمال، التي يتقرب بها العبد من ربه، إذ يعادل الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن المعروف أن الحج المبرور لا ثواب له إلا الجنة، إذ يعد سببًا في غفران الذنوب للمسلم، وكذلك يعمل الحج على نفي الفقر، ويكرم الله هذا العبد الحاج، ونتيجة لذلك وجب على كل المسلمين المستطيعين التعجل في الحج.