شاهد.. حاجة عراقية تبكي بحرقة وتدعو لأخيها المشلول لدفع المال لتحج: هو سندي

وإن طال الحلم ها هو يتحقق للحاجة العراقية “رابحة”، التي ربحت حجة بعدما كانت عونًا لأخيها، الذي تعرض لحادث تسبب في إعاقته، وأصبح مشلولًا.

الحج على نفقة الأخ

وقالت الحاجة رابحة وهي تبكي بحرقة، في مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “أخوي دعمني، وهو سندني، جمع فلوس للحج، ودفعها لي، وهو اللي ودعني، وهو متكفلني، ولكن هو مشلول”.

ألف سلامة عليك يا أخوي

هذه الدموع ليست حزنًا بل دموع فرح، راجية القبول من الله في أطهر بقاع الأرض.

وتابعت “رابحة”: “30 سنة مجتش، ها العام كنت أبكي لأني جيت، ربيت أخوي، كبر أخوي عوضني، الحمد لله والشكر لله، حقق لي أمنية يحلم بيها كل مسلم الحمد لله والشكر لله، ألف سلامة عليك يا أخوي”.

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فضل الحج

ويعتبر الحج من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم، خاصة وأنه من الركائز للدين الإسلامي، حيث يعزز التواصل بين المسلمين وبعضهم البعض، والذي يتيح أيضًا للمسلم التوبة، وكذلك الاستغفار، ويتطلب الحج صبرًا وتحملًا، بجانب العبادات الروحية.