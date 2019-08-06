شاهد بالصور… إطلالة الفنانة بلقيس فتحي بلوك جديد 2019

ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بشكل جديد لها، مما أدى لتفاجئ الكثير بتغيير ملامحها ووجهها، حيث نشرت الفنانة بلقيس فتحي صورة لها وهي ترتدي عدسات لاصقة باللون الأزرق، ووضعت مكياج بألوان الصيف بلون برتقالي ناعم، كما وقامت بستعراض مكياجها الصيفي الذي يعتمد على “الفونديشن والكونسيلر وظلال العيون بلون واحد ناعم وهادئ”، حيث قامت بإختيار اللون البرتقالي وظهرت به في غاية الجمال، على الرغم من تغير بعض ملامحها وذلك بسبب العدسات اللاصقة.

انتقادات الجمهور لشكل الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الجديد

كانت قد خضعت الفنانة بلقيس فتحي لجلسة تصوير جديدة، صرحت عنها عبر حسابها الرسمي على موقع “الإنستقرام”، وظهرت بالصور بشكلها الجديد الذي لم يعجب الكثير من متابعيها تغير ملامحها “شكلها الجديد”، وأكدوا بأنها لا تحتاج إلى تغيير في ملامح وجهها وأكدوا أنها جملية بدون تغير، وبلون عينيها الأساسي، والذي يتناسب مع لون بشرتها.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة اليمنية بلقيس فتحي كان في الرابع من شهر إبريل الماضي، حيث كان حفلاً غنائياً مع والدها المطرب الكبير أحمد فتحي في مركز جابر الثقافي في دار الأوبرا في دولة الكويت.

ومن المعروف عن الفنانة بلقيس أنها من محبين التقليد لدلك نشرت فيديو عبر “الإنستقرام” وهي تقلد أحد الفنانين ولم تقوم بذكر من تقلد إلا أن البعض شف أنها تقلد الفنانة حلا الترك.