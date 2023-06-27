شاهد.. أصغر حاج بملابس الإحرام عمره 11 شهرًا يخطف الأنظار

شارك طفل عمره 11 شهرًا في الحج هذا العام، حيث ظهر في مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية، ليبدو عليه الابتسامة، مما لفت إليه أنظار الحجاج، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

أصغر حاج

وظهر أصغر حاج لهذا العام وهو مرتدي ملابس الإحرام، وذلك خلال أدائه مناسك الحج في مشعر منى، حيث ابتسم مرات عديدة، في جو يملؤه البهجة والسرور خلال الحج.

إعجاب بالطفل

وتم تداول مقطع الفيديو المذكور بشكل واسع، حيث عمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تداوله بشكل واسع، لتنهال التعليقات المعبرة عن حبهم وإعجابهم بالطفل.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا