سيارة أمريكية أوتوماتيك بـ 700 ألف جنيه.. تعرف عليها

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر إقبالًا متزايدًا على الطرازات الأمريكية، خاصة سيارات السيدان التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والاعتمادية. وتُعد فورد فوكاس 2022 واحدة من أبرز هذه الطرازات، لما تقدمه من تجربة قيادة مريحة واقتصادية في استهلاك الوقود، إلى جانب توافرها بأسعار تنافسية مقارنة بالفئة نفسها من السيارات الأوروبية واليابانية.

سعر فورد فوكاس 2022 في سوق المستعمل

يتراوح سعر فورد فوكاس موديل 2022 في مواقع بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت بين 700 ألف و880 ألف جنيه مصري،

ويختلف السعر النهائي حسب الحالة الفنية للسيارة، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، بالإضافة إلى مستوى التجهيزات المتوفرة في النسخة المعروضة للبيع.

المواصفات الفنية لمحرك فورد فوكاس 2022

زُوّدت فورد فوكاس بمحرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران يبلغ 151 نيوتن/متر.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، ما يمنح السيارة أداءً سلسًا واقتصاديًا في الوقت نفسه.

أما متوسط استهلاك الوقود فيبلغ نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وهو معدل مناسب لمن يبحث عن سيارة اقتصادية للاستخدام اليومي.

أنظمة الأمان في فورد فوكاس

تتمتع فورد فوكاس 2022 بحزمة مميزة من أنظمة الأمان والسلامة، تشمل:

وسائد هوائية للسائق والركاب.

نظام الثبات الإلكتروني (ESP).

نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD).

فرامل مانعة للانغلاق (ABS).

حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية.

مثبت ومحدد للسرعة.

نظام التحذير عند مغادرة الحارة المرورية.

نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

الكماليات والتجهيزات الداخلية

تضم فورد فوكاس 2022 مجموعة من الكماليات العملية التي تعزز الراحة داخل المقصورة، من أبرزها:

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح.

مرايا جانبية كهربائية الضبط.

مكيف هواء أوتوماتيكي.

مرآة داخلية ذاتية التعتيم.

مصابيح أمامية وخلفية من نوع LED .

زجاج كهربائي لجميع النوافذ.

نظام صوتي عالي الجودة مزود بمكبرات متعددة.

حساس مطر لتشغيل المساحات تلقائيًا.

فورد فوكاس: خيار مثالي لعشاق السيدان الأنيقة

بفضل توازنها بين الأداء الاقتصادي، وأنظمة الأمان المتطورة، والتجهيزات الحديثة، تُعد فورد فوكاس 2022 خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن سيارة سيدان أمريكية أوتوماتيك تجمع بين الاعتمادية والسعر المناسب، سواء للاستخدام اليومي داخل المدن أو في الرحلات الطويلة.