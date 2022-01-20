سمية الخشاب لمتابع قال لها “وأنا هقف في ضهرك يا فنانة”: اقف عادي مفيش منك قلق انت زي أختي

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة شديدة اللهجة للمتحرشين من خلال عدة تغريدات متتالية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

وقالت سمية، في تغريداتها أنها سمعت عن الكثير من ققص التحرش في المواصلات، وعندما تمسك الفتاة بالمتحرش يطلبون منها أن تتركه بحجة أنه رجل كبير، ويتم غلق الموضوع، بينما إذا وجدوا فتاة أخرى ترتدي ملابس ليست على هواهم أو تضع مكياج يجلدوها بكلامهم.

وأضافت سمية، أن أي متحرش يفكر في أن يمس شعرة من فتاة أو يجرح شعورها يجب عليه أن يفكر قبل أن يفعل ذلك مليون مرة، قائلة: “خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها”.

فعلق أحد المتابعين على تغريدة سمية الخشاب، ساخرًا: “وأنا هقف في ضهرك يا فنانة”، لترد عليه الفنانة قائلة: “اقف عادي مفيش منك قلق انت زي اختي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مسلسل “موسى” أمام النجم محمد رمضان، والذي عرض في شهر رمضان 2021.