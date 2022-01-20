سمية الخشاب لمتابع قال لها “وأنا هقف في ضهرك يا فنانة”: اقف عادي مفيش منك قلق انت زي أختي

أسامة مقلد

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة شديدة اللهجة للمتحرشين من خلال عدة تغريدات متتالية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

سمية الخشاب لمتابع قال لها "وأنا هقف في ضهرك يا فنانة": اقف عادي مفيش منك قلق انت زي أختي

وقالت سمية، في تغريداتها أنها سمعت عن الكثير من ققص التحرش في المواصلات، وعندما تمسك الفتاة بالمتحرش يطلبون منها أن تتركه بحجة أنه رجل كبير، ويتم غلق الموضوع، بينما إذا وجدوا فتاة أخرى ترتدي ملابس ليست على هواهم أو تضع مكياج يجلدوها بكلامهم.

وأضافت سمية، أن أي متحرش يفكر في أن يمس شعرة من فتاة أو يجرح شعورها يجب عليه أن يفكر قبل أن يفعل ذلك مليون مرة، قائلة: “خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها”.

فعلق أحد المتابعين على تغريدة سمية الخشاب، ساخرًا: “وأنا هقف في ضهرك يا فنانة”، لترد عليه الفنانة قائلة: “اقف عادي مفيش منك قلق انت زي اختي”.

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سمية الخشاب لمتابع قال لها "وأنا هقف في ضهرك يا فنانة": اقف عادي مفيش منك قلق انت زي أختي 1 20/1/2022 - 1:15 م

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مسلسل “موسى” أمام النجم محمد رمضان، والذي عرض في شهر رمضان 2021.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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