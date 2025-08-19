سعيد العطوي يكشف عن فيلمه الوثائقي عن ترميم الصحراء وإحياءها من جديد

كشف سعيد العطوي صانع المحتوى والمصور الوثائقي للحياة البرية والصحراوية تفاصيل فيلمه الوثائقي حول “ترميم الصحراء وإحياءها من جديد” مؤكدًا بأنه سيسلط الضوء في فيلمه على التعاون مع زملائه من عشاق الطبيعة والمتطوعين، بل وحتى السلطات المحلية أحيانًا للحفاظ على البيئة الصحراوية.

حملات تنظيف الصحراء وحملات التوعية

وأشار سعيد العطوي بأن الفيلم يرصد تنظيم حملات تنظيف الصحراء وحملات التوعية، من أجل إبراز الصحراء ليس كملعبٍ للسلوك المتهور، بل كمساحةٍ حيةٍ تستحق الحماية، كما أن هذه الروح التعاونية هي حجر الزاوية في رؤيته المستقبلية للصحراء.

وأشار صانع المحتوى والمصور الوثائقي بأن الفيلم الوثائقي يهدف إلى غرس الوعي البيئي في الأجيال القادمة، لتوسيع نطاق المعرفة بأهمية الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى بناء “شراكاتٍ مع المنظمات البيئية” لتعزيز الجهود وتوسيع نطاقها.

صحراء المملكة العربية السعودية وحمايتها بالقانون

واختتم سعيد العطوي بأنه يتمنى رؤية المزيد من صحراء المملكة العربية السعودية محميةً بالقانون، ومُدارةً بعناية، ومُعاملةً ككنزٍ وطني، خاصة بأن استعادة الصحراء لا تقتصر على الأرض فحسب، بل تتعلق بالقيم والهوية ومستقبل عالمٍ هشّ؛ فالجمال وإن كان قابلًا للكسر، فهو “قابل للشفاء أيضًا.