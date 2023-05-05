سر نجاح فيلم “سوبر ماريو برذرز” بعد تخطي أرباحه المليار دولار

يستمر الفيلم الشهير “سوبر ماريو براذرز” في تحطيم الأرقام القياسية على مستوى العالم كله بعدما تعدت أرباحه المليار دولار، ليصبح هو أول فيلم يحقق هذه الأرباح وهذا الإنجاز العظيم في عام 2023.

فهو إنجاز لم يحققه أي فيلم آخر في هذا العام ٢٠٢٣، وبهذا يكون قد تفوق على العديد من أفلام السينما الضخمة، كما ارتفعت عدد الشخصيات الحقيقية التي يجسدها، وذلك وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز.

وفيلم “سوبر ماريو براذرز” هو فيلم يجسد اللعبة التي رأت النور وانتشرت في سنة 1985، وتعتبر اللعبة الأكثر مبيعا من بين الألعاب.

وهي لعبة تركت أثرا كبيرا وبالغا وتركت ذكريات كثيرة وجميلة لا تنسى عند محبي الأجيال الأولى من ألعاب الفيديو حيث أصبحت للشخصيات هذه مثل شخصية ماريو وشقيقه “لويجي “و كذلك الأميرة بيتش وباقي الشخصيات الأخرى مكانة مميزة في قلوب الكثير من الناس.

وقام خبراء السينما بدورهم في وصف نجاح هذا الفيلم بأنه نجاح سوف يرسم ملامح صناعة السينما في المستقبل، حيث أن الأفلام السينمائية والتلفزيونية الأخرى سوف تستمر في الاستفادة من القصص الموجودة في ألعاب الفيديو الأخرى، لأن هذه الصناعة آخذة في النمو والتطور بشكل كبير، ذلك لأن نصف البشر تقريبا يلعبون هذه الألعاب ويحبونها.

ووفقا للنقاد فهناك سبب آخر وراء نجاح هذا النوع من الأفلام، وهو أن صناعة الأفلام في الأصل قد بدأت تشهد انكماشا واضحا.

هذا ويعتبر نجاح الفيلم “سوبر ماريو براذرز” عاملا مشجعا للغاية بالنسبة لأصحاب الاستيديوهات للنظر في الألعاب الأخرى من الألعاب القابلة للاقتباس، ولعل من أهمهم مطورو اللعبة الشهيرة “كراش بانديكوت” و الذين قد يلحقون بلعبة ماريو عن طريق إنتاج فيلم ضخم.

ما هو سر نجاح فيلم سوبر ماريو برذرز بعد أن تعدت أرباحه المليار دولار؟

وفي هذا الجانب، قال الناقد السينمائي والفني ” محمد حجازي”:

أن الرتابة التي حصلت في الأفلام العادية، قد جعلت الناس تميل إلى مشاهدة أفلام الكرتون.

وفيلم سوبر ماريو قد استقطب وجذب جميع الناس رغم اختلافاتهم.

فالمشاهد يود الاستمتاع بالمدة التي يقضيها أمام الشاشة، و أفلام الكرتون هي أفلام قادرة على الترفيه والإثارة أكثر من الأفلام العادية.